S&P 500 6,741 ▲0.62%
DOW 47,289 ▲0.73%
NASDAQ 22,512 ▲0.61%
NAFTA 94.45 ▲2.15%
ARI 5,020 ▲0.35%
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726 EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
BTC $73,683 ▼ -0.76% ETH $2,329 ▲ +1.42% XRP $1.4992 ▲ +0.86% SOL $94.0600 ▼ -0.14%
S&P 500 6,741 ▲0.62 % DOW 47,289 ▲0.73 % NASDAQ 22,512 ▲0.61 % NAFTA 94.45 ▲2.15 % ARI 5,020 ▲0.35 % S&P 500 6,741 ▲0.62 % DOW 47,289 ▲0.73 % NASDAQ 22,512 ▲0.61 % NAFTA 94.45 ▲2.15 % ARI 5,020 ▲0.35 %
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726 EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
Berisha: 'Neni Basha' nuk ka pse të preket, Edi Rama nuk bën zgjedhje, por farsa elektorale Trump sugjeron Venezuelën si shtetin e 51-të të SHBA-së, shkakton reagime dhe tallje NBA/ Steve Kerr në histori, 600 fitore në karrierë në sezonin e rregullt Play-off-i i Botërorit 2026/ Trajneri Silvinjo shpall më 21 mars listën e kuqezinjve Champions League/ Flick rrëfen të ardhmen: S'është momenti të flasim për rinovimin e kontratës, Barça skuadra ime e fundit!
Politika

Shqipëria dënon Iranin, ministri i Mbrojtjes: Rezoluta, qëndrim për sigurinë kombëtare

Ermal Nufi

Ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, ka reaguar pas miratimit në Kuvend të rezolutës për shpalljen e Iranit si shtet që sponsorizon terrorizmin.

Në një postim në rrjetet sociale, ai theksoi se rezoluta nuk është thjesht një dokument formal, por një qëndrim i qartë për sigurinë kombëtare të Shqipërisë.

“Rezoluta e votuar sot në Kuvend nuk është një akt formal. Është një qëndrim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë,” shkroi Nufi.

Ai kujtoi se regjimi iranian ka përdorur instrumente terroriste dhe mjete hibride për të shtrirë ndikimin e tij, përfshirë edhe rajonin tonë.

Ministri solli në vëmendje sulmin kibernetik të vitit 2022 ndaj institucioneve shtetërore, si dhe sulmin e fundit ndaj Parlamentit të Shqipërisë, duke e cilësuar atë si një akt të papranueshëm ndaj një vendi anëtar të NATO-s.

Në vitin 2022, Shqipëria u përball drejtpërdrejt me këtë kërcënim, përmes një sulmi kibernetik ndaj institucioneve shtetërore. Sulmi i fundit ndaj Parlamentit të Republikës është një akt i papranueshëm ndaj një vendi anëtar të NATO-s,” u shpreh ai.

Nufi theksoi se miratimi i rezolutës është një vendim që shkon përtej një teksti të thjeshtë parlamentar:

“Sot nuk votojmë thjesht një tekst. Votojmë për sigurinë tonë, për aleancat tona dhe për parimet që mbrojmë.”

Rezoluta, e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, u votua me 79 vota pro, ndërsa Partia Demokratike, ashtu siç kishte paralajmëruar, bojkotoi seancën.

