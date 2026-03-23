Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë respektim të gjuhës shqipe
Shqiptarët atje kanë reaguar pas vendimit të kryetarit të Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut, i cili ka vendosur që njoftimet për gjobat në trafik të dërgohen vetëm në gjuhën maqedonase dhe angleze, duke lënë jashtë gjuhën shqipe.
Partitë shqiptare u kanë bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare që të reagojnë ndaj çdo përpjekjeje për të minuar rendin kushtetues dhe të drejtat e fituara.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë reaguar ndaj vendimit të kryetarit të Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut, Darko Kostadinovski, që njoftimet për gjobat në trafik t’u dërgohen qytetarëve në maqedonisht dhe anglisht, por jo në gjuhën shqipe.
Profesori universitar Bashkim Selmani thotë se po përgatitet një peticion që do t’i dërgohet faktorit ndërkombëtar për mosrespektimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut.
“Kryetari i Gjykatës Kushtetuese jo vetëm që refuzoi, por shprehu edhe përbuzje individuale, gjë që na ka indinjuar shumë. Gjuha e nacionalizmit institucional është ajo që na detyron t’u drejtohemi institucioneve ndërkombëtare. Vallë, a duan këta t’i njohin gjuhët dhe realitetin, apo duan që edhe ne të mos e njohim gjuhën e tyre dhe realitetin e bashkëjetesës në Maqedoninë e Veriut?”, tha Bashkim Selmani, profesor universitar.
Selmani vlerëson se është e padrejtë që gjuha shqipe, të cilën e flasin mbi 25 për qind e popullsisë, të mos jetë gjuhë zyrtare në nivel shteti në Maqedoninë e Veriut, krahasuar me serbishten në Kosovë, e cila, sipas tij, është zyrtare në gjithë territorin e Kosovës.
“Gjuha shqipe në Maqedoni as që mund të krahasohet me përdorimin zyrtar të gjuhës serbe në Kosovë, sepse mekanizmi i gjuhëve të zyrtarizuara është i tillë që nuk bëhet fjalë për gjuhën shqipe. Nuk ka gjuhë shqipe në Maqedoni në nivel të plotë; ajo lidhet me përqindjen e shqiptarëve dhe me disponimin e partive politike. Juridikisht, kjo nuk qëndron. Gjuha shqipe është zyrtare aq sa lejohet nga institucionet maqedonase dhe nuk është e garantuar në mënyrë të plotë në bazën kushtetuese”, theksoi Selmani.
Partitë shqiptare në këtë vend u kanë bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare që të ndjekin me vëmendje këto zhvillime dhe të reagojnë ndaj çdo përpjekjeje për të minuar rendin kushtetues dhe të drejtat e fituara.
