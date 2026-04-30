Si dy ndeshje të njëjtit spektakël prodhuan statistika krejt të ndryshme
Shumë e nisën si përballjen e shekullit: PSG–Bayern përfundoi 5-4 dhe ofroi një sulm me ritëm e rezultat spektakolar. Megjithatë, në krahasim me ndeshjen midis Atlético Madrid dhe Arsenal shfaqet një dallim i thellë në mënyrën se si këto takime krijojnë rrezik dhe shfrytëzojnë rastet.
Sipas telesport, Atlético–Arsenal regjistroi 29 goditje por vetëm 6 drejt portës, ndërsa PSG–Bayern pati 22 goditje me 13 të tyre në kuadrin e portës — rreth 60% saktësi. Këto shifra ngrenë një kontrast të qartë mes volumit të sulmit dhe efikasitetit të tij.
Analiza e shifrave tregon dy stile: Atlético dominoi me presion dhe insistencë, por mungesa e saktësisë në përfundim e la pa shpërblimin e duhur, ndërsa PSG dhe Bayern demonstruan aftësinë për ta kthyer çdo rast në rrezik konkret për portën kundërshtare.
Në përfundim, statistikat nuk e ndryshojnë emocionin e ndeshjeve, por zbulojnë dy rrëfime të ndryshme të të njëjtit spektakël — njëri i bazuar te volum dhe presion, tjetri te precizioni dhe konvertimi i rasteve, raporton telesport.
