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MLB

Si mund ta kishin parandaluar Yankees transferimin e Adley Rutschman te Red Sox

· 2 min lexim

New York Yankees vijojnë të jenë në garë, pas fitimit të tre nga katër ndeshjet ndaj rivalëve Boston Red Sox këtë fundjavë dhe arritjes së bilancit 78-59, duke ruajtur vendin kryesor në renditjen për Wild Card në Ligën Amerikane. Ekipi prezantohet i fortë për fazën përfundimtare të sezonit, megjithëse nuk realizoi disa përforcime në afatin e transferimeve të fillimit të gushtit.

Sipas Bleacher Report, skuadra kishte mundësinë të pengonte transferimin e të dashurimit të Baltimore Orioles, Adley Rutschman, drejt Red Sox nëse do të pranonte të jepte një paketë të rënduar me lojtarë nga niveli i madh. Po ashtu, sipas të njëjtës raportim, drejtuesit e klubit kërkuan relieverë me impakt dhe u interesuan edhe për biseda me Toronto Blue Jays për të djathtin Kevin Gausman.

Në vend që të siguronte kapës ose relieverë të profilit të lartë, Yankees përqendruan përpjekjet në përforcime ofensive, duke marrë Luis García Jr. dhe Heliot Ramos. Burimi i problemeve u përshkrua tek tregu i varfër për bullpen dhe një sistem i dehur i të rinjve, që kufizoi mundësitë e shkëmbimit. Nga ana tjetër, Gausman shkoi te Chicago Cubs dhe regjistron një ERA 5.14 në pesë startet e para me klubin e ri, ndërsa Rutschman ka goditje vetëm .170 që nga transferimi te Red Sox.

Yankees do të provojnë të ruajnë ritmin kur të hapin serinë tre-ndeshëshe kundër Los Angeles Angels; këto zhvillime dhe ndikimet e tyre në ekip janë rikonsideruar gjithashtu nga Bleacher Report.

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