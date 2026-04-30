Simeone: Londra sjell një sfidë të jashtëzakonshme, do të luajmë me gjithë forcat

· 2 min lexim

Pas barazimit me Arsenalin në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së Champions League në “Metropolitano”, trajneri Diego Simeone vlerësoi reagimin e skuadrës dhe shfaqi optimizëm për ndeshjen e kthimit në Londër.

sipas telesport, Simeone komentoi gjithashtu anulimin me VAR të penalltisë së dytë për Arsenalin dhe shmangu polemikat me trajnerin kundërshtar, duke thënë se zakonisht nuk komenton opinionet e kolegëve. Ai nënvizoi se Atletico do të shkojë për të luftuar në fushën kundërshtare dhe do të japë maksimumin e mundshëm.

Trajneri përshkroi atmosferën në stadium si të veçantë dhe pranoi se pjesa e parë kishte qenë më e qetë, me një rast për Julián dhe një tjetër për kundërshtarët. Në pjesën e dytë skuadra u rregullua dhe Simeone konstatoi lodhjen e Arsenalit pas një kalendari të ngarkuar, pasi ata luftojnë edhe për titullin në Premier League. Atletico pati mundësi për avantazh, por portieri i Arsenalit bëri pritje të mira dhe një mbrojtës ndali një goditje të Griezmann.

Për penalltitë, Simeone theksoi se në një gjysmëfinale vendimi duhet të jetë i qartë dhe se falë VAR-it penaltia e tyre u konfirmua; ai pranoi gjithashtu se në raste të ndryshme vendimet mund të ndryshojnë. Trajneri shpreson që të ketë të gjithë lojtarët në dispozicion të martën për ndeshjen e kthimit dhe kërkoi përmirësim të organizimit në mbrojtje, duke përmendur rëndësinë e hierarkisë dhe talentit brenda ekipit, përfshirë edhe rolet e Koke dhe Griezmann.

Simeone përmbylli duke thënë se e pret me respekt sfidën në fushën e Arsenalit dhe se ekipi do të luftojë deri në fund për një rezultat pozitiv në Londër, sipas telesport.

