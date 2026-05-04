☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 104.86 ▲2.86%
ARI 4,559 ▼1.84%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $78,653 ▲ +0.21% ETH $2,326 ▲ +0.53% XRP $1.3935 ▲ +0.32% SOL $83.6800 ▼ -0.39%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 104.86 ▲2.86 % ARI 4,559 ▼1.84 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 104.86 ▲2.86 % ARI 4,559 ▼1.84 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Breaking
Balla: Shqipëria përparon Serbinë në procesin e integrimit drejt BE-së Çmimi i jetesës shtyn lindjet e para: ndikimet ekonomike mbi vendimin për familjen Turizmi shqiptar duhet të maturohet pas humbjes së avantazhit cilësi-çmim BDI: Rrjeti korruptiv me kompaninë e afërt me Milorad Dodik është më i thellë Fahrije Hoti në “Rrugëtimi” – nga humbjet në luftë te ndërtimi i një biznesi që fuqizon gratë
Menu
La Liga

Simeone merr lajmin e mirë nga infermieria, rikuperon 3 të dëmtuar para ndeshjes me Arsenal

· 1 min lexim

Trajneri i Atletico Madrid, Diego Simeone, ka marrë një lajm të mirë para gjysmëfinales së kthimit të Champions League që spanjollët do të luajnë të martën ndaj Arsenal, në Londër.

Lojtarët Julian Alvarez, Guiliano Simeone dhe Alexander Sorloth janë grumbulluar për ndeshjen e të martës. Deri dje ata ishin në dyshim pas dëmtimeve që pësuan në ndeshjen e parë në Madrid.

Alvarez dhe Simeone munguan në fitoren e fundjavës ndaj Valencia, por duket se do të kthehen të martën në mbrëmje. Ndërsa sulmuesi Sorloth nuk ka luajtur për Atletico në tre nga katër ndeshjet e tyre të fundit.

Gjithsesi, prania e tyre është një lajm i mirë për Simeone, që do të ketë thuajse të gjithë grupin në dispozicion për të synuar kualifikimin në finalen e Champions League. Ndeshja e parë përfundoi në barazim 1-1.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu