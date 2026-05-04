Real Madrid fiton në transfertë dhe shtyn festën e Barcelonës. Shkëlqen Vinicius Junior (video)
Real Madrid ka fituar 0-2 në transfertën ndaj Espanyol, ndeshje e vlefshme për javën e 34-të në La Liga. Protagonisti kryesor i takimit ishte Vinicius Junior me dy gola të shënuar në pjesën e dytë, ku e gjithë merita ishte padyshim i tij.
Braziliani zhbllokoi shifrat fillimisht në minutën e 55-të, pas një kombinimi të bukur me Gonzalo Garcia dhe më pas dyfishoi shifat në minutën e 66-të pas një tjetër kombinimi të bukur, këtë herë me Jude Bellingham.
Real Madrdi fiton 0-2 dhe shtyn festën e titullit për Barcelonën. Javën e ardhshme është “El Clasico” në “Camp Nou”, ku Barcelonës i mjafton 1 pikë për të fituar zyrtarisht titullin kampion për këtë vit.
Ndërsa Espanyol me humbjen e sotme, edhe pse renditet në vendin e 13-të është end e rrezikuar për të rënë në Segunda Divizion.
