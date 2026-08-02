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Sporti

Sirena angleze për Asllanin, Hull City kërkon mesfushorin shqiptar

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Interi po punon për marrëveshje të ndryshme hyrëse dhe dalëse gjatë kësaj dritareje të transferimeve të verës. Mes lojtarëve që mund të largohen është Kristjan Asllani, mesfushori shqiptar që erdhi nga Empoli me pritshmëri të larta, por që është penguar nga konkurrenca e fortë në mesfushë.

Hull City, skuadër që këtë sezon do të luajë në Premier League, ka shfaqur interes konkret për lojtarin – të lindur në vitin 2002 – duke e konsideruar atë si një përforcim ideal për mesfushën. Thuhet se klubi anglez po shqyrton mundësinë e një huazimi, por qëndrimi i zikaltërve është i qartë: klubi është i gatshëm ta lejojë transferimin vetëm nëse ai përfshin një detyrim për blerje, e jo thjesht një opsion blerjeje.

Drejtuesit e Interit duan të sigurohen që të përfitojnë financiarisht nga largimi i mesfushorit në fund të sezonit. Asllani ka treguar cilësi teknike dhe vizion loje, megjithatë ka pasur pak hapësirë ​​në fushë gjatë sezoneve të fundit.

Një fillim i ri mund të jetë zgjidhja më e mirë si për lojtarin, ashtu edhe për klubin, i cili synon të grumbullojë fonde dhe të krijojë hapësirë ​​për afrime të mundshme të reja.

Negociatat janë ende në fazat fillestare dhe mbetet për t’u parë nëse Hull City do të vendosë t’u përgjigjet kërkesave të Interit. Ditët në vijim mund të jenë vendimtare për të përcaktuar të ardhmen e mesfushorit shqiptar, hapi i radhës i të cilit mbetet i pasigurt mes Italisë dhe Anglisë.

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