Situata e zjarreve, “Mbrojtja”: Tetë vatra ende aktive. Operacionet vijojnë në Dibër, Lezhë, Tiranë e Shkodër
Ministria e Mbrojtjes raporton se në territorin e vendit janë regjistruar gjithsej 27 vatra zjarri, prej të cilave 17 janë shuar plotësisht, 2 mbeten nën mbikëqyrje dhe 8 vijojnë aktive, sipas informacionit operacional të datës 03 shtator 2026, ora 20:00.
Situata, sipas autoriteteve, vijon të menaxhohet me angazhim të koordinuar të strukturave vendore dhe qendrore. Në operacione janë përfshirë 265 forca operacionale dhe 38 automjete zjarrfikëse, ndërkohë që janë mbështetur nga 170 forca ushtarake dhe 3 automjete zjarrfikëse të Forcave të Armatosura.
Me tej, thuhet se, helikopterët e Forcës Ajrore kanë ndërhyrë në 4 operacione ajrore për shuarjen e flakëve.
Ndër të tjera, vëmendja kryesore është përqendruar në qarqet Dibër, Lezhë, Tiranë dhe Shkodër. Në Dibër, operacionet vijojnë në Vajkal, Lundre–Madhesh dhe Mallunxë–Lis, ku janë angazhuar forca tokësore dhe mbështetje ajrore në zonat e Matit; sipas raportimeve, nuk ka rrezik për zonat e banuara.
Në Dajt, pavarësisht riaktivizimit të një vatre, janë angazhuar 60 forca operacionale dhe, sipas autoriteteve, nuk ka rrezik për banesat e qytetarëve.
Situata më problematike paraqitet në qarkun Lezhë, veçanërisht në zonën Kalivaç–Zimaj–Kashnjet, ku u realizua evakuimi i banorëve.
Ndërhyrja u përforcua me 2 helikopterë të Forcës Ajrore, 50 forca ushtarake dhe 3 automjete zjarrfikëse, krahas strukturave vendore. Me tej, në Mnelë të Vogël, Vau i Dejës, intensiteti i zjarrit është ulur dhe rreziku për zonat e banuara është shmangur, ndërsa vijon puna për shuarjen përfundimtare.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) vijon të ndjekë në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të Mbrojtjes Civile.
“Ndër të tjera, kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve.”-përfundon njoftimi.
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