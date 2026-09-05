☀️
Tiranë 34°C · Kthjellët 05 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0.2%
ARI 4,477 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
₿ CRYPTO
BTC $79,622 ▼ -1.6% ETH $2,458 ▼ -2.41% XRP $1.4047 ▼ -2.86% SOL $102.4200 ▼ -1.31%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
05 Sep 2026
Breaking
Kampionët e PSG katastrofë, munden nga Monaco dhe hyjnë në krizë! Vetëm 2 pikë pas 3 ndeshjeve të para Zjarri në Himarë, Policia shoqëron çobanin piroman, dyshohet se i vuri flakën zonës nga shpërtheu vatra katastrofike! “Pastrimi i parave nuk sjell zhvillim”- Tabaku: Zhvlerësimi i euros godet prodhimin, bujqësinë dhe familjet shqiptare (VI Populli qan hallet tek partia! Mbi 6 mijë rrënjë ulliri shekullorë të djegur nga zjarri! Përmirësohet situata me flakët në Himarë, banorët apelojnë
Menu
Kronika

“Situata u vu nën kontroll, s’ka rrezik për banorët”- Rama reagon për zjarret në Himarë dhe Fier: Kaluan natë të v

· 1 min lexim
nën kontroll,

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ditën e sotme (5 shtator) për situatën me zjarret në Fier dhe Himarë.

Kryeministri thotë se situata është nën kontroll, ndërsa do të bëhet vlerësimi i dëmeve dhe evidentimin e rasteve që kanë nevojë për ndihmë urgjente.

“Himara dhe Fieri kaloi një natë shumë të vështirë mbrëmë. Aktualisht situata është nën kontroll dhe nuk ka rrezik për banorët apo zonat e banuara. Strukturat përgjegjëse vijojnë punën në terren për monitorimin e situatës dhe evidentimin e dëmeve”, shkruan kreu i qeverisë në reagimin e tij në rrjetin social.

Kryeministri e shoqëron postimin edhe me një gal;eri fotosh nga operacioni i Emergjencave në terren.

Në fund ai shpjegoi se do evidentohen të gjitha dëmet nga bashkia Himarë.

“Bashkia do të vijojë identifikimin dhe vlerësimin e dëmeve, si dhe evidentimin e rasteve që kanë nevojë për ndihmë urgjente”, u shpreh Kryeministri Edi Rama.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu