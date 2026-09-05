“Situata u vu nën kontroll, s’ka rrezik për banorët”- Rama reagon për zjarret në Himarë dhe Fier: Kaluan natë të v
Kryeministri Edi Rama ka reaguar ditën e sotme (5 shtator) për situatën me zjarret në Fier dhe Himarë.
Kryeministri thotë se situata është nën kontroll, ndërsa do të bëhet vlerësimi i dëmeve dhe evidentimin e rasteve që kanë nevojë për ndihmë urgjente.
“Himara dhe Fieri kaloi një natë shumë të vështirë mbrëmë. Aktualisht situata është nën kontroll dhe nuk ka rrezik për banorët apo zonat e banuara. Strukturat përgjegjëse vijojnë punën në terren për monitorimin e situatës dhe evidentimin e dëmeve”, shkruan kreu i qeverisë në reagimin e tij në rrjetin social.
Kryeministri e shoqëron postimin edhe me një gal;eri fotosh nga operacioni i Emergjencave në terren.
Në fund ai shpjegoi se do evidentohen të gjitha dëmet nga bashkia Himarë.
“Bashkia do të vijojë identifikimin dhe vlerësimin e dëmeve, si dhe evidentimin e rasteve që kanë nevojë për ndihmë urgjente”, u shpreh Kryeministri Edi Rama.
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