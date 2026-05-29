Skandali i korrupsionit në Ukrainë, krahu i djathtë i Zelenskyt akuzohet se emërimet i bënte pasi pyeste një fallxhore
Ish-shefi i stafit të presidentit ukrainas Volodimir Zelenski, Andrij Jermak, i përfshirë në një skandal të madh korrupsioni, akuzohet se konsultohej me një astrologe dhe eksperte “feng shui” për emërimet në poste të larta qeveritare.
Pretendimi u bë publik gjatë seancave gjyqësore të 12-13 majit në një çështje korrupsioni të hetuar nga Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit e Ukrainës (NABU) dhe Prokuroria Speciale Kundër Korrupsionit (SAPO). Hetuesit po shqyrtojnë një skemë të dyshuar pastrimi parash me vlerë 460 milionë hryvnia, rreth 10.5 milionë dollarë, përmes projekteve luksoze të ndërtimit pranë Kievit.
Sipas prokurores Valentyna Hrebeniuk, Jermak konsultohej periodikisht me një person të regjistruar në telefon si “Veronika Feng Shui Office” për emërime të rëndësishme shtetërore.
“Personat që ajo miratonte emëroheshin në këto poste”, deklaroi prokurorja, duke shtuar se para emërimeve, Jermak i dërgonte astrologes datat e lindjes së kandidatëve.
Hetuesit identifikuan “Veronika Feng Shui Office” si Veronika Anikjeviç, një 51-vjeçare nga Kievi që prezantohet si konsulente astrologjie dhe “feng shui”. Sipas të dhënave të publikuara nga njësia investigative “Schemes” e Radios Evropa e Lirë, në telefonat e personave të tjerë numri i saj ruhej me emërtime si “fallxhorja e Jermakut”.
Në gjykatë, Jermak mohoi të kishte komunikuar me “fallxhore” apo “profetë”. I pyetur nëse e njihte Anikjeviçin, ai tha: “Njoh disa Veronika. Nuk më kujtohen mbiemrat”.
Ndërkohë, vetë Anikjeviç ka reaguar ashpër ndaj hetimeve, duke i quajtur zyrtarët e NABU dhe SAPO “llum” dhe duke pretenduar se hetimi është pjesë e një operacioni për “kapitullimin e Ukrainës”.
Skandali ka shkaktuar debat të madh në Ukrainë, pasi prek një nga figurat më të afërta me presidentin Zelenski në vitet e fundit.
