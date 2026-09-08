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Maqedonia

Sot bëhen pesë vite nga tragjedia në Spitalin Modular në Tetovë ku humbën jetën 14 persona

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Sot mbushen pesë vite nga zjarri në spitalin modular në Tetovë, ku vdiqën 14 persona dhe u lënduan dhjetëra të tjerë.

Nga viktimat, 12 ishin pacientë që po trajtoheshin për Covid-19, dhe dy ishin të afërm të tyre të ngushtë.

Pas një gjyqi të gjatë, drejtorët e spitalit të Tetovës, Florian Besimi dhe Artan Etemi, u dënuan me tre vite burg për krime të rënda kundër sigurisë publike, ndërsa personi juridik Spitali Klinik u gjobit me një milion e treqind mijë euro.

Në gusht të këtij viti, Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PPO GOKK) mbylli hetimin për prokurimin publik në lidhje me ndërtimin e 19 spitaleve modulare në Maqedoni, duke vlerësuar se nuk ka baza për dyshim për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar ose për një vepër tjetër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.

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