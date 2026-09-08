Sot bëhen pesë vite nga tragjedia në Spitalin Modular në Tetovë ku humbën jetën 14 persona
Sot mbushen pesë vite nga zjarri në spitalin modular në Tetovë, ku vdiqën 14 persona dhe u lënduan dhjetëra të tjerë.
Nga viktimat, 12 ishin pacientë që po trajtoheshin për Covid-19, dhe dy ishin të afërm të tyre të ngushtë.
Pas një gjyqi të gjatë, drejtorët e spitalit të Tetovës, Florian Besimi dhe Artan Etemi, u dënuan me tre vite burg për krime të rënda kundër sigurisë publike, ndërsa personi juridik Spitali Klinik u gjobit me një milion e treqind mijë euro.
Në gusht të këtij viti, Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PPO GOKK) mbylli hetimin për prokurimin publik në lidhje me ndërtimin e 19 spitaleve modulare në Maqedoni, duke vlerësuar se nuk ka baza për dyshim për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar ose për një vepër tjetër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.
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