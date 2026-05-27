EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
BTC $76,003 ▼ -1.6% ETH $2,086 ▼ -1.77% XRP $1.3327 ▼ -1.78% SOL $84.0200 ▼ -1.9%
Maqedonia

Spërkatje kundër mushkonjave në Rajonin Juglindor

· 1 min lexim

Të enjten dhe të premten në shtatë komuna të Rajonit Juglindor do të realizohet dezinsektim larvicid – spërkatje kundër mushkonjave, njoftuan sot nga Qendra për Zhvillim të Rajonit Juglindor.

Të enjten spërkatja do të zhvillohet në Radovish nga ora 09:00, në Konçe nga ora 12:00 dhe në Strumicë po ashtu duke filluar nga ora 12:00.

Të premten aktivitetet do të vazhdojnë në Vallandovë nga ora 09:00, në Vasilevë nga ora 12:00, në Bosillovë nga ora 09:00 dhe në Novo Sellë duke filluar nga ora 12:00.

Nga Qendra për Zhvillim të Rajonit Juglindor apeluan te bletarët që me kohë t’i ndërmarrin masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve, ndërsa qytetarëve u rekomandohet të shmangin lëvizjen në zonat ku do të kryhet trajtimi gjatë kohës së spërkatjes.

Shtohet se nëse kushtet atmosferike nuk lejojnë realizimin e aktiviteteve, spërkatja do të kryhet në termin tjetër të përshtatshëm.

