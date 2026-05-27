Berisha: Kurban Bajrami, ditë që frymëzon sakrificën. Vitin tjetër ta bëjmë më mirë…
Kryedemokrati Sali Berisha ka uruar besimtarët myslimanë për festën e Kurban Bajramit, duke theksuar se kjo ditë frymëzon sakrificën.
“Bajramin tjetër të na gjejë dhe ta bëjmë më mire”, thuhet në mesazhin e kreut të selisë blu.
“Të gjithë besimtarëve myslimanë shqiptarë, por dhe të gjithë shqiptarëve që sakrifikojnë për të mirën e tyre, familjes, që sakrifikojnë për besimin tek Zoti dhe tek vendi, i uroj gëzuar këtë ditë. Ditë që simbolizon, frymëzon sakrificën mbi të cilën ndërtohet gjithçka e mirë në tërë historinë e njerëzimit. Uroj që Bajramin tjetër të na gjejë dhe ta bëjmë më mirë”, u shpreh Berisha.
