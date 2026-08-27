Club América eliminoi Columbus Crew në çerekfinalet e Leagues Cup
Columbus Crew u eleminua nga Leagues Cup 2026 të mërkurën në mbrëmje në Dignity Health Sports Park, duke pësuar humbjen 2-0 ndaj skuadrës së madhe meksikane, Club América.
Siç raporton mlssoccer, vendasit shënuan në minutën e 11-të: Brian Rodríguez u shkëput në kundërsulm dhe i dha topin Raphael Veiga, i cili me një gjuajtje me të majtën nga rreth 20 metra goditi shtyllën e largët dhe topin e dërgoi në rrjetë. Pak më vonë, rreth pesë minuta pas, Columbus ishte pranë barazimit kur Sean Zawadzki shërbeu me kokë për partnerin e qendrës, Cesar Ruvalcaba; goditja e tij me vole goditi shtyllën nga afër. Në minutën e 39-të u dha një penallti për Columbus pas një prekjeje me dorë në zonë, por tentativa e Brais Méndez u prite nga portieri Rodolfo Cota, i cili ishte në një formë të shkëlqyer dhe e vazhdoi pjesën e parë me shumë pritje. Pak para pushimit, Las Águilas përfituan përsëri nga një kundërsulm dhe Rodríguez, pas një driblimi nëpër mbrojtje, vulosi rezultatin 2-0 në minutën shtesë të pjesës së parë (45+6′).
Në pjesën e dytë, portieri i Columbus, Patrick Schulte, bëri disa pritje të forta që mbajtën skuadrën në lojë, por ekipi nuk arriti të gjejë golin e shpresës. Club América kontrolloi përfundimisht ndeshjen dhe siguruan fitoren pa i dhënë mundësi rivalit për t’u rikthyer në rezultatin e takimit.
Sipas mlssoccer, me këtë fitore Club América kalon në gjysmëfinale ku do të ndeshet me CF Monterrey, ndërsa Columbus do të kthehet te gara e kampionatit amerikan me përballjen e radhës kundër New England Revolution.
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