Starmer: Fokusi i Britanisë së Madhe mbetet te Ukraina, Putini s’duhet të përfitojë nga konflikti në Lindjen e Mesme
Kryeministri britanik Keir Starmer ka deklaruar se fokusi i Britanisë “duhet të mbetet te Ukraina”, pavarësisht nga lufta në zhvillim kundër Iranit në Lindjen e Mesme.
Gjatë një takimi në Downing Street presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, Starmer theksoi se “vendosmëria jonë është e pathyeshme” duke shtuar se situata në Iran është e rëndësishme, por nuk duhet të shpërqendrojë mbështetjen e vazhdueshme për Kievin.
“A ka një konflikt në Iran dhe në Lindjen e Mesme, por ne nuk mund të humbasim fokusin te ajo që po ndodh në Ukrainë dhe nevoja për mbështetjen tonë”, tha ai.
Starmer paralajmëroi gjithashtu se Vladimir Putin nuk duhet të përfitojë nga konflikti në Iran, qoftë nga rritja e çmimeve të naftës apo ulja e sanksioneve kundër Rusisë.
Nga ana e tij Zelensky falënderoi Britaninë për mbështetjen e vazhdueshme, veçanërisht gjatë muajve të dimrit të vështirë: “faleminderit që keni qëndruar me ne gjatë gjithë këtij dimri të vështirë”.
Ai shtoi se do t’i informonte kryeministrin për zhvillimet e fundit në front dhe theksoi urgjencën: “Sigurisht, ne nuk mund të flemë, duhet të veprojmë shpejt.
Ky takim vjen në mes të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit (e nisur në fund të shkurtit 2026), e cila ka shkaktuar shqetësime globale për furnizimet me energji dhe ka shtyrë SHBA-në të lehtësojë përkohësisht disa sanksione ndaj Rusisë për të zbutur presionin në tregun e naftës.
Ndërkohë, Trump ka kritikuar aleatët e NATO-s (përfshirë Britaninë) për mosndihmën në Strait of Hormuz, duke e quajtur Starmer-in “jo Winston Churchill”.
Britania ka refuzuar të angazhohet ushtarakisht në luftën me Iranin, duke insistuar se prioritet mbetet Ukraina – ku Londra ka investuar miliarda në ndihma ushtarake dhe ka nënshkruar partneritete të reja mbrojtëse me Kievin.
