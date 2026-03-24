Starmer: Nuk ka asnjë shenjë se Britania po vihet në shënjestër nga Irani
Kryeministri britanik Keir Starmer tha sot se nuk ka “asnjë shenjë” se Britania po vihet në shënjestër nga Irani, pas zhvillimeve të fundit ushtarake në rajon.
Duke folur për transmetuesit, Starmer tha se qeveria shqyrton vazhdimisht kërcënimet e mundshme, por i siguroi ata se inteligjenca aktuale nuk tregon se Mbretëria e Bashkuar është në rrezik.
Vërejtjet e Starmerit erdhën pasi ushtria izraelite pretendoi të shtunën se Irani tani ka “raketa që mund të arrijnë Londrën, Parisin ose Berlinin”. Një raketë iraniane do të duhej të udhëtonte rreth 2.700 milje për të arritur Londrën.
Pretendimi, i ndarë në kompaninë amerikane të mediave sociale X, pasoi raportet se Irani kishte qëlluar pa sukses raketa balistike në bazën ushtarake SHBA-MB Diego Garcia, e vendosur rreth 3.782 kilometra nga bregu jugor i Iranit.
I pyetur nëse Mbretëria e Bashkuar ishte brenda rrezes së raketave iraniane pas sulmit të tentuar, Starmer tha se qeveria kryen vlerësime “gjithë kohës për të na mbajtur të sigurt dhe nuk ka asnjë vlerësim se po vihemi në shënjestër në atë mënyrë”.
Ai theksoi nevojën për të ulur tensionet në Lindjen e Mesme, duke shtuar se është e rëndësishme të mbrohen interesat dhe jetët britanike “pa u përfshirë në luftë”.
Kryeministri britanik konfirmoi se do të zhvillohet një takim urgjent i Cobra-s për të adresuar ndikimin më të gjerë të konfliktit, veçanërisht në financat e familjeve. Takimet e Cobra-s bashkojnë ministra dhe zyrtarë të lartë për të koordinuar përgjigjet ndaj krizave të mëdha.
Starmer tha se “shumica e njerëzve” janë të shqetësuar si për vetë konfliktin ashtu edhe për mënyrën se si mund t’i prekë ata dhe familjet e tyre. “Dhe kështu sot po shqyrtojmë ndikimin ekonomik dhe po kërkoj që çdo levë që është në dispozicion të qeverisë për t’u marrë me koston e jetesës të diskutohet në Cobra”, u tha ai gazetarëve.
Ai shtoi se Banka e Anglisë dhe organe të tjera do të marrin pjesë, duke thënë se dëshiron të sigurohet që qeveria “po bën gjithçka që mundet” për të zbutur presionet e kostos së jetesës.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar të ndizet që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.
