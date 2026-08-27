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NBA

Stephen Curry pritet të nisë negociatat për zgjatjen e kontratës me Warriors

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Ylli i Golden State Warriors, Stephen Curry, pritet të marrë ngarkesë të re financiare pasi bëhet i kualifikuar për zgjatje kontrate këtë të shtunë. Në sezonin aktual ai është në vitin e fundit të marrëveshjes së mëparshme dhe do të arkëtojë 62.6 milionë dollarë; zgjatja e mundshme mund të shkojë deri në dy vjet dhe 136.7 milionë dollarë.

Siç raporton Bleacher Report, burime nga organizata e klubit pohojnë se palët priten të hyjnë në bisedime me dëshirë të përbashkët për ta mbajtur Curry te Warriors gjatë gjithë karrierës së tij.

Menaxheri i përgjithshëm i Warriors, Mike Dunleavy, ka shfaqur besim se Curry nuk do të largohet së shpejti. Dunleavy theksoi se vendimi i fundit i takon vetë lojtarit; nëse ai do të kërkonte transferim, pronarët do ta diskutonin, por deri tani nuk ka sinjale që Curry dëshiron të ikë.

Ekipi ka pasur një merkato të qetë pas dështimeve për të sjellë emra të mëdhenj, duke u fokusuar më shumë te thellësia e stolit. Së fundmi Warriors nënshkruan marrëveshje njëvjeçare me përvojën Georges Niang dhe me rolin e rezervës Brandon Williams. Në pritje të rezultateve të sezonit, pritet që Curry të vazhdojë të mbajë vendin e tij si fytyra e klubit.

Si përmbledhje, me datën e kualifikimit të afërt dhe pritshmëritë për bisedime mes palëve, situata e kontratës së Stephen Curry mbetet në fokus; Bleacher Report vë në dukje se palët duket se synojnë ta mbajnë atë lidhur me Warriors për pjesën kryesore të karrierës së tij.

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