Gabimet financiare më të mëdha të lojtarëve të NBA-së gjatë 15 viteve të fundit
Çdo verë shumë basketbollistë të NBA-së nënshkruajnë kontrata të konsiderueshme, por disa lojtarë kanë marrë vendime që u kushtuan dhjetëra milionë dollarë. Në këtë përmbledhje renditen rastet ku lojtarët refuzuan oferta më të favorshme ose morën vendime që, në terma financiarë, rezultuan fatale për karrierën e tyre.
Siç raporton Bleacher Report, lista përqendrohet te lojtarët që kishin mundësi konkrete për t’u siguruar shuma më të mëdha dhe tek humbjet e mundshme të ardhura, duke përjashtuar rastet kur ulja e të ardhurave u shkaktua nga lëndimet e mëdha.
Caleb Martin refuzoi në 2024 një zgjerim pesëvjeçar prej 65 milionë dollarësh nga Miami Heat dhe zgjodhi të aktivizonte veten si agjent i lirë. Ai firmosi më pas një kontratë katërvjeçare 35 milionë dollarëshe me Philadelphia 76ers, por nuk arriti të konsolidohej aty dhe më pas u dërgua tek Dallas Mavericks. Pas humbjeve sportive dhe luhatjeve në paga, vendimi i tij pritet të përkthehet në një humbje rreth 30 milionë dollarë nga oferta fillestare e Heat.
Jonathan Kuminga kaloi një verë të tensionuar si lojtar i kufizuar dhe nënshkroi një marrëveshje dyvjeçare për 12.4 milionë dollarë me Minnesota Timberwolves, pasi negociatat me Golden State Warriors shqiptonin mundësi më të mëdha. Sipas raporteve, Warriors i kishin ofruar strukturë dyvjeçare 46.8 milionë dollarë dhe një alternativë trevjeçare 75 milionë dollarë me opsion për vitin e tretë; zgjedhja e kontratës më të vogël e la Kuminganën me mungesë të një sigurie financiare që mund të kishte qenë shumë më e lartë.
Donatas Motiejūnas humbi më shumë se 30 milionë dollarë në rezultatet e tij të karrierës pas një serie ngjarjesh në 2016: Brooklyn i dha një ofertë katërvjeçare 37 milionë dollarë që Houston e mbajti fillimisht, por pastaj problemi me kontrollin mjekësor dhe ndryshimet në marrëdhënie e detyruan që ai të nënshkruante më vonë vetëm një kontratë njëvjeçare minimale me New Orleans Pelicans. Nga ajo pikë ai luajti shumë pak ndeshje në NBA, dhe shuma e humbur ishte domethënëse.
Shabazz Muhammad, pas shpërthimit në merkato kur plafoni i pagave u rrit, u ofrua nga Minnesota për një kontratë katërvjeçare rreth 40 milionë dollarësh, por ai preferoi të rinovonte me një marrëveshje dyvjeçare minimale 3.4 milionë dollarëshe. Ndeshjet e pakta dhe roli i kufizuar nën stolin e reduktuan shanset e tij për të rikthyer vlerën që pritej më parë.
Montrezl Harrell kishte një moment të shkëlqyer pas titullit si Sixth Man of the Year në 2020, por vendosi të firmosë me Los Angeles Lakers një kontratë dyvjeçare prej 19 milionë dollarësh, ndërkohë që raportohej një ofertë më e madhe nga Charlotte Hornets (që sipas disa burimeve mund të kishte shkuar deri në rreth 80 milionë për katër vjet). Nëse ato raportime rezultojnë të sakta, diferenca e fitimeve e vendos Harrellin ndër rastet më të njohura të “bag fumble” në sezonet e fundit.
Dennis Schröder vendosi të mos pranojë një ofertë të mundshme zgjatjeje nga Los Angeles Lakers në 2021 dhe u bë agjent i lirë; ai firmosi më pas një kontratë njëvjeçare 5.9 milionë dollarëshe me Boston Celtics. Megjithëse më vonë arriti të sigurojë marrëveshje të tjera më të mira, humbja e mundësisë fillestare prej afro 84 milionë dollarësh mbetet një nga rastet më të përfolura.
Nerlens Noel refuzoi në 2017 një ofertë katërvjeçare 70 milionë dollarëshe nga Dallas Mavericks duke kërkuar kontratë maksimale; Mavericksi tërhoqi ofertën, ai mori më pas vetëm ofertën kualifikuese 4.2 milionë dollarëshe dhe vazhdoi me kontrata relativisht të vogla në sezonet vijuese. Zgjidhja e tij për të kërkuar më shumë i kushtoi dukshëm në terma afatgjatë.
Këto raste tregojnë se zgjedhjet e karrierës, preferencat për siguri sportive, pritshmëritë personale dhe taktikat e agjentëve mund të ndryshojnë dramatikisht pasuritë e një lojtari. Sipas Bleacher Report, difektet në negocimin e kontratave dhe vendimet e nxituara kanë lënë disa lojtarë me humbje që ndryshojnë nga disa dhjetëra deri në mbi tridhjetë milionë dollarë.
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