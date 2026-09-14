Studentët në Serbi dorëzojnë listën zgjedhore te Komisioni Republikan i Zgjedhjeve
Lista "Studenti pobeđuju" ("Studentët fitojnë") dorëzoi nënshkrimet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, me kardiologun Ilija Srdanoviq në krye të listës prej 250 kandidatësh.
Studentët në bllokadë dhe mbështetësit e tyre dorëzuan të hënën, më 14 shtator, te Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) në Beograd listën zgjedhore “Studentska lista – Studenti pobeđuju” (“Lista Studentore – Studentët fitojnë”) për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit. Lista përmban 250 kandidatë për deputetë dhe u themelua si grup qytetarësh më 9 shtator, të njëjtën ditë kur presidenti Aleksandar Vuçiq shpalli zgjedhjet e parakohshme.
Dorëzimi u bë në atmosferë festive: para ndërtesës së Kuvendit, ku ndodhet selia e RIK-ut, studentët kërcyen valle me kutitë ku ndodheshin nënshkrimet e mbështetjes, të shoqëruar nga trumbetarë. Nënshkrimet u mblodhën në rreth 90 pika në të gjithë Serbinë. Në skenë dolën studentët të cilëve u gjykohet që nga protesta e Vidovdanit të 28 qershorit 2025 për rrëzimin e rendit kushtetues, si dhe studentë të dhunuar gjatë protestave.
Bartësi i listës është profesori Ilija Srdanoviq, kardiolog në Fakultetin e Mjekësisë në Novi Sad. Ndër kandidatët figurojnë aktivisti Zlatko Kokanoviq, profesorë universitarë, sociologu Jovo Bakiq, akademiku Radomir Sajçiq dhe politikologu Adem Mavriq nga Novi Pazari. Fushata zyrtare nisi më 10 shtator në Novi Sad, me thirrjen “deri te fitorja dhe pas fitores”, mbi parimet e drejtësisë, solidaritetit dhe lirisë.
Këto zgjedhje janë testi i parë i madh i mbështetjes për presidentin Vuçiq pas gati dy vitesh protestash studentore dhe qytetare, të nisura pas shembjes së tendës në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në nëntor 2024, ku humbën jetën 16 vetë. Lëvizja studentore, që ka organizuar disa nga demonstratat më të mëdha në dekada në Serbi, synon tani ta kthejë protestën në përfaqësim institucional.
Burimi: Danas
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