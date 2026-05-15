Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 15 May 2026
S&P 500 7,425 ▼1.01%
DOW 49,586 ▼0.95%
NASDAQ 26,309 ▼1.22%
NAFTA 101.01 ▲4.22%
ARI 4,559 ▼2.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
₿ CRYPTO
BTC $79,102 ▼ -3.06% ETH $2,223 ▼ -3.56% XRP $1.4342 ▼ -7.02% SOL $89.5300 ▼ -4.22%
S&P 500 7,425 ▼1.01 % DOW 49,586 ▼0.95 % NASDAQ 26,309 ▼1.22 % NAFTA 101.01 ▲4.22 % ARI 4,559 ▼2.69 % S&P 500 7,425 ▼1.01 % DOW 49,586 ▼0.95 % NASDAQ 26,309 ▼1.22 % NAFTA 101.01 ▲4.22 % ARI 4,559 ▼2.69 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
Breaking
Rama i del në mbrojtje Lushtakut: Sot, Skenderaj u shfrytëzua për të nxitur përçarje mes qytetarëve Mehani reagon pas intervistimit të Lushtakut: Jam më i fortë se kurrë, nuk dorëzohem “deri në frymën e fundit” Vendimet e Disiplinës, dënohet me 4 ndeshje pezullim Ilir Daja Ushtria izraelite paralajmëron të evakuuohen zonat në Tir të Libanit Komplot terrori në Evropë dhe SHBA, arrestohet një person nga Iraku
Menu
Bota

Sulm ajror në Gaza, Izraeli: Kemi eliminuar Izz al-Din al-Haddad, udhëheqësin e Hamasit

· 1 min lexim

Një zyrtar i lartë i sigurisë izraelite u tha gazetarëve se ka “indikacione” se udhëheqësi i Hamasit në Gaza, Izz al-Din al-Haddad, u vra në një sulm ajror që ndodhi të premten pasdite në qytetin e Gazës, shkruan The Jerusalem Post.

Ushtria izraelite nuk ka bërë ende ndonjë koment zyrtar, por si kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ashtu edhe ministri i Mbrojtjes Israel Katz thanë se i kishin urdhëruar IDF-së të vazhdonte me eliminimin e Haddadit, i cili ka shërbyer si komandant në Brigadat Al-Qassam.

Sipas informacionit të transmetuar nga rrjeti televiziv izraelit Channel 12, Netanyahu dhe Katz dhanë urdhrin për neutralizimin e Haddadit në njëzet e katër orët e fundit, pasi u bë e qartë se ai ishte një pengesë për përpjekjet e çarmatimit të Hamasit.

Hamasi mori përsipër udhëheqjen e krahut ushtarak të organizatës në Rripin e Gazës pas vrasjes së komandantit Mohammed Sinwar nga Izraeli në maj 2025.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu