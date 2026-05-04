Sulme me raketa dhe dronë nga Irani, Emiratet e Bashkuara Arabe aktivizojnë mbrojtjen ajrore
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërprerë disa sulme ajrore nga Irani, ndërsa tensionet në Gjirin Persik janë rritur ndjeshëm pas dështimit të përpjekjeve për zgjatjen e armëpushimit.
Mbrojtja ajrore në United Arab Emirates ka ndërhyrë për të neutralizuar disa raketa dhe dronë të lëshuar nga Iran, në një zhvillim që thellon më tej krizën në rajonin e Gjirit.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve njoftoi se sistemet e saj kanë interceptuar raketa balistike, raketa “cruise” dhe mjete ajrore pa pilot në zona të ndryshme të vendit. Sipas të dhënave zyrtare, tre raketa janë shkatërruar në ajër, ndërsa një tjetër ka rënë në det.
Tensione në rritje dhe paralajmërime të ndërsjella
Sulmet vijnë në një moment kritik, ndërsa përpjekjet për të zgjatur armëpushimin mes SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit kanë ngecur, duke rritur retorikën dhe përballjen mes palëve, veçanërisht lidhur me bllokadat në Strait of Hormuz.
Një zyrtar i lartë ushtarak iranian deklaroi në televizionin shtetëror se Irani “nuk kishte plane për të goditur Emiratet”. Megjithatë, një burim tjetër ushtarak paralajmëroi se çdo veprim “i pamenduar” nga Emiratet do të kishte pasoja dhe interesat e tyre mund të bëheshin objektiv.
Sulm në Fujairah dhe të plagosur
Në emiratën e Fujairah, një dron iranian shkaktoi zjarr në një objekt nafte. Autoritetet njoftuan se ekipet e emergjencës ndërhynë menjëherë për të vënë situatën nën kontroll.
Tre shtetas indianë u plagosën në mënyrë të moderuar dhe u transportuan në spital.
Fundi i një periudhe relative qetësie
Këto sulme shënojnë fundin e një periudhe relativisht të qetë që kishte nisur më 8 prill, pas një armëpushimi të ndërmjetësuar nga Pakistani midis Uashingtonit dhe Teheranit, që kishte ndalur mbi dy muaj luftime në rajon.
Megjithatë, gjatë konfliktit, Emiratet kanë qenë një nga vendet më të goditura nga sulmet hakmarrëse të Iranit, duke interceptuar mijëra dronë dhe raketa.
Përshkallëzim i ri për shkak të Hormuzit
Tensionet u rritën më tej pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se ushtria amerikane do të nisë një operacion për të ndihmuar anijet tregtare të bllokuara në ngushticën e Hormuzit.
Irani, nga ana tjetër, raportoi se marina e tij kishte qëlluar “të shtëna paralajmëruese” ndaj anijeve luftarake amerikane pranë zonës.
Ndërkohë, Emiratet dënuan një sulm me dron ndaj një cisternë nafte pranë brigjeve të Omanit, duke konfirmuar se nuk pati viktima dhe anija nuk ishte e ngarkuar.
Reagime ndërkombëtare: “Përshkallëzim i rrezikshëm”
Reagimet ndërkombëtare kanë qenë të forta. Vendet e rajonit dhe aleatët perëndimorë kanë dënuar sulmet, duke i cilësuar si shkelje të armëpushimit dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Presidentja e European Union, Ursula von der Leyen, i quajti sulmet “të papranueshme” dhe paralajmëroi se siguria në Gjirin Persik ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe për Evropën.
Edhe vende të tjera si Jordania dhe Bahreini i cilësuan zhvillimet si një “përshkallëzim të rrezikshëm” që kërcënon stabilitetin rajonal.
