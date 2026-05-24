Sulmi ndaj kompleksit rezidencial të Ambasadorit shqiptar në Ukrainë, reagon Delegacioni i BE në Tiranë
Delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë ka reaguar pas sulmit me dronë dhe raketa nga Rusia në Kiev, ku u godit edhe kompleksi rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Ukrainë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, BE dënoi ashpër sulmin, duke theksuar se është vënë në rrezik jeta e ambasadorit të Shqipërisë.
Delegacioni i Bashkimit Europian e cilësoi sulmin si “të papërgjegjshëm” dhe një tjetër dëshmi të brutalitetit të luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të agresionit rus kundër Ukrainës.
“Delegacioni i Bashkimit Evropian dënon me forcën më të madhe sulmin me dronë dhe raketa të kryer gjatë natës nga Rusia ndaj Kievit, i cili shkaktoi disa viktima dhe goditi gjithashtu rezidencën e Ambasadorit të Shqipërisë në Ukrainë, duke vënë në rrezik jetën e tij.
Ky sulm i papërgjegjshëm na kujton edhe një herë brutalitetin e luftës së paprovokuar dhe të pajustifikuar të agresionit të Rusisë kundër Ukrainës.
Ne qëndrojmë në solidaritet me Ukrainën dhe Shqipërinë”, thuhet në reagim.
