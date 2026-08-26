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Kosova

Takimi Kurti-Abdixhiku sot në ora 18:00, a do të ketë marrëveshje për Presidentin?

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Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku do të takohen sot në orën 18:00 për të vazhduar bisedimet lidhur me zgjedhjen e Presidentit të ri të Kosovës.

Sipas burimeve të Telegrafit takimi pritet të fokusohet në gjetjen e një zgjidhjeje për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.

Për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje ka folur edhe nënkryetari i LVV-së, Glauk Konjufca.

Në një prononcim për gazetarë të mërkurën, Konjufca ka thënë se ekzistojnë gjasa që takimi i radhës ndërmjet Kurtit dhe Abdixhikut të përfundojë me marrëveshje për Presidentin e ri të Kosovës.

Takimi i sotëm vjen në kuadër të përpjekjeve për të arritur konsensus politik për zgjedhjen e kreut të ri të Republikës. /Telegrafi/

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