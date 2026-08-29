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Politika

Takimi me të deleguarit për Tiranën dhe deputetët e qarkut/ Zbardhet ultimatumi i Ramës: Dilni në terren dhe takoni qyteta

· 1 min lexim
dhe deputetët e

Kryesocialisti Edi Rama mblodhi këtë të shtunë të deleguarit politikë të Tiranës dhe deputetët e qarkut, në vijim të takimeve për organizimin dhe koordinimin e strukturave të Partisë Socialiste në terren.

Sipas Vizion Plus, në fokusin e diskutimeve të takimit ka qenë sërish dokumenti Besa.

Ashtu siç ishte parashikuar edhe kësaj radhe, kreu i qeverisë ka kërkuar takime në terren me qytetarët, në mënyrë që eksponentët politikë të njihen me problematikat e tyre.

Rama ka theksuar se nuk kërkohet vetëm mendim sa i përket problemeve institucionale, por kërkoi që të njihen me shqetësime edhe të vogla (si ato të legalizimeve etj.).

Ndonëse një ditë më parë kryebashkiaku i zgjedhur, Erion Veliaj, shkarkoi nga detyra kryetaren e komanduar, Anuela Ristanin, burimet thonë se kjo çështje nuk ishte pjesë e diskutimeve.

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