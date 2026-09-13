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MLB

Tampa Bay Rays siguruan vend në plejof pas fitores 3-1 ndaj Astros, udhëheqin AL East

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Tampa Bay Rays konfirmuan kualifikimin në plejof për herë të parë që nga sezoni 2023, pas fitores 3-1 ndaj Houston Astros që u arrit të premten. Me atë fitore, Rays qëndrojnë në krye të Divizionit Lindor të Ligës Amerikane me bilancin 88-59.

Siç raporton Bleacher Report, renditja në AL East tregon Tampa Bay 88-59, New York Yankees 84-62, Boston Red Sox 80-67, Toronto Blue Jays 73-74 dhe Baltimore Orioles 71-76.

Skuadra arriti rezultate të forta që nga fillimi i sezonit, duke shënuar 34-15 në fillim dhe duke krijuar rezerva për periudha më të vështira gjatë sezonit. Një seri nëntë fitore radhazi në gusht forcoi më tej kreun e divizionit. Në radhët e Rays kanë dytë kontribues vendimtarë: Junior Caminero, Yandy Díaz, Drew Rasmussen dhe Bryan Baker u përzgjodhën për All-Star, ndërsa Taylor Walls dhe Chandler Simpson dhanë përforcime të rëndësishme në sulm. Caminero ka qenë një nga liderët ofensivë me slash .279/.365/.534, 40 homer dhe 95 RBI.

Në pjesën e goditës së grumbullit, Rasmussen ka qenë themeli i rotacionit të nisës, ndërsa Baker ka luajtur rol të rëndësishëm si mbyllës. Lojtarë të tjerë si Kevin Kelly dhe Tyler Wells kanë ndihmuar në reduktimin e ndeshjeve në fund të bullpenit. Duke pasur parasysh historikun e tyre në plejof — me pesë pjesëmarrje radhazi nga 2019 në 2023, ku katër herë dolën herët në fazën e Wild-Card ose Division Series dhe një herë arritën në World Series në 2020 — pritshmëritë për një ecuri të thellë këtë sezon janë rritur. Sipas Bleacher Report, tani presioni dhe pritshmëritë ndaj ekipit janë më të mëdha se kurrë.

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