Atlanta Braves përballë Philadelphia Phillies në Truist Park, 12 shtator 2026
Atlanta Braves pritën Philadelphia Phillies në Truist Park në Atlanta më 12 shtator 2026. Startuesit e ndeshjes ishin T. Mayza për Phillies (3-3, 3.23 ERA) dhe T. Mahle për Braves (5-10, 4.05 ERA).
Sipas Bleacher Report, të dy skuadrat paraqitën lista lëndimesh të konsiderueshme përpara përballjes: A. García (RF), B. Keller (RP) — bë e bë ilustruar si IL me problem në bërryl, F. Reyes (LF) me tërheqje në dore, T. Banks (RP) me problem në przedëm, dhe J. Luzardo (SP) me shqetësim në shpatull (DTD). Përveç tyre përmendeshin edhe emra të tjerë me vendime dhe kohë jashtë fushës.
Statistikisht, Braves kishin bilancin 87-61, ndërsa Phillies 82-66. Atlanta shfaqi forcë në shtëpi gjatë sezonit të rregullt dhe ishte në një seri fitoreje të fundit, ndërsa Philadelphia vinte pas disa rezultateve të dobëta.
Braves ndryshuan rreshtimin dhe vendosën Ozzie Albies në pozicionin e pasuesit të çuditshëm për të përballuar taktikat e Phillies, që kishin planifikuar një ‘bullpen game’ për këtë ndeshje. Gjithashtu u raportua se Luzardo kishte bërë një MRI që tregonte inflamacion pa dëmtime strukturore të mëdha, dhe ai shprehu shpresën të rikthehej në mbrëmje ose javën e ardhshme.
Fakti që listasë e lëndimeve dhe ndryshimet taktike do të ndikojnë në vazhdimësinë e serisë mbetet vendimtar për të dy klubet, Siç raporton Bleacher Report.
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