Të rinj me pagesë – vrasësit adoleshentë të rekrutuar për të vrarë në të gjithë Evropën
Marrë nga BBC
Në një periferi të Stokholmit, një burrë i veshur me të zeza u shfaq nga nata e dimrit. Duke mbajtur një pistoletë, ai iu afrua 20-vjeçarit Murad Abdelkader, një student që po kthehej nga një turn në McDonald’s.
Personi i armatosur hapi zjarr, duke qëlluar vazhdimisht ndërsa i afrohej objektivit të tij. Ai qëlloi plumbin e fundit në kokën e viktimës së tij, ndërsa ky i fundit shtrihej i pafuqishëm në tokë.
Vrasësi ishte 18-vjeçari Atilla Azimov. Atë natë të shkurtit të vitit të kaluar, ai kishte vrarë njeriun e gabuar.
Ai e kishte bërë këtë për para – i punësuar nga Foxtrot Network, një grup i krimit të organizuar me lidhje me regjimin iranian i cili është bërë famëkeq për taktikat e tij të dhunës si shërbim (VaaS).Që nga viti 2022, mendohet se Rrjeti Foxtrot ka qenë përgjegjës për rreth 35 vrasje, si dhe një numër sulmesh dhe përpjekjesh për sulme ndaj objektivave izraelite në Evropë, përfshirë dy që përfshinin eksplozivë dhe granata dore.
Banda rekruton adoleshentë për të kryer sulmet për para në dorë, por pothuajse kurrë nuk i duhet të paguajë pasi ata shpesh kapen.
Ashtu si Johannes Natland, një adoleshent norvegjez i cili u dënua për komplot për vrasje nga një juri në Old Bailey në Londër të mërkurën për një vrasje të planifikuar në West Yorkshire.Sipas Task Forcës Operacionale (OTF) GRIMM, grupi i Europolit i ngritur për të trajtuar problemin, vrasësit adoleshentë me pagesë rekrutohen në mediat sociale dhe u jepen udhëzimet në një mënyrë “të lojërazuar”, duke imituar mënyrën se si funksionojnë lojërat kompjuterike.
Andy Kraag, kreu i Qendrës Evropiane Kundër Krimit të Organizuar dhe të Rëndë të Europolit, e quan këtë “delegim i llogaritur i vrasjes” te të rinjtë e cenueshëm.
OTF GRIMM aktualisht përfshin 11 vende të prekura nga fenomeni VaaS – Belgjika, Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Islanda, Holanda, Norvegjia, Spanja, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar.Udhëheqësi i Rrjetit Foxtrot, Rawa Majid, është larguar nga Suedia dhe nga baza e tij e mëvonshme operative në Turqi, dhe tani ndodhet në kryeqytetin iranian, Teheran. Policia beson se disa nga sulmet e VaaS janë kryer për regjimin iranian, përfshirë një sulm me granatë dore në ambasadën izraelite në Kopenhagen, megjithëse sulme të tjera janë pjesë e luftërave të Foxtrot për territorin e drogës.
Diamant Salihu, një gazetar investigativ për transmetuesin suedez SVT, ka bërë kërkime mbi Foxtrot dhe lidhjet e tij me Iranin për tre vjet.
“Regjimi po i urdhëron udhëheqësit të Rrjetit Foxtrot që ta nxisë rrjetin e tij për të kryer sulme kundër armiqve të regjimit iranian”, tha ai.
“Mund të jenë disidentë, gazetarë që janë në opozitë kundër regjimit, dhe gjithashtu mund të jenë objektiva izraelitë.”Lidhjet me regjimin iranian filluan pas tetorit 2023 kur Majid iku në Teheran, tha Salihu.
“Ai duhej të bënte një marrëveshje që të mund të jetonte i lirë në Iran, me kusht që ai dhe rrjeti i tij të punonin për regjimin”.
Rrjeti Foxtrot dhe Majid u sanksionuan nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar në prill 2025.
Ky ishte muaji pas arrestimit të Natland, i cili në atë kohë ishte 18 vjeç. Ai kishte fluturuar për të kryer një atentat në emër të Foxtrot diku pranë Huddersfield.Rasti i Natland ilustron se si funksionon sistemi VaaS.
Natland është djali i dy gazetarëve në Stavanger dhe pati një edukim të rehatshëm, por ai u zhyt në varësi të drogës dhe zhvilloi psikozë, duke përfunduar duke kaluar kohë në qendër rehabilitimi dhe një periudhë të shkurtër në një shtëpi fëmijësh. Atje ai takoi një adoleshent tjetër që përdorte pseudonimin online UnknownHustler.
Ishte UnknownHustler ai që i dërgoi i pari Natland kërkesën online për dikë që të kryente një vrasje në Mbretërinë e Bashkuar – “Vrasje në Angli 270 mijë dollarë” (270,000 korona norvegjeze janë rreth 21,000 paund). Kjo shumë kishte ardhur nga një adoleshent tjetër me pseudonimin Generalen. Generalen – i cili ishte 16 vjeç në atë kohë dhe kishte kaluar tre vitet e fundit duke jetuar në një shtëpi fëmijësh – më pas e rekrutoi Natland për vrasjen.
Natland iu kalua më pas një anëtari të Foxtrot me emrin e përdoruesit online Agent 47, i cili është huazuar nga ekskluziviteti i lojërave Hitman. Policia suedeze ka akuzuar Ali Shehad Ahmed, i cili është i afërt me udhëheqësin e Foxtrot, Majid, si Agjent 47.
Agjenti 47 i rezervoi Natlandit biletë vajtje për në Aeroportin e Mançesterit dhe e ndihmoi atë në procesin e marrjes së një pasaporte emergjence. Duke përdorur aplikacionin e mesazheve Signal, ai e udhëhoqi Natlandin në çdo fazë të udhëtimit të tij përpara se t’ia dorëzonte një punonjësi të logjistikës me emrin e përdoruesit “1”.
Duke e trajtuar Natlandin pak si një personazh në një lojë kompjuterike, “1” i dërgoi atij një hartë dhe video që i tregonin se ku mund të gjente armët e fshehura në pyllin në Huddersfield, dhe më pas një video tjetër që i tregonte se si të qasej në një sasi parash të fshehura në shkurret pranë një tuneli këmbësorësh.
Pasi Natland u vendos në hotelin e tij në Huddersfield me armët, Agjenti 47 i dërgoi përsëri një mesazh: “Kemi shumë për të bërë nesër”.
Natland u arrestua të nesërmen në mëngjes. Atij ende nuk i ishte thënë se kë do të vriste dhe detektivët e antiterrorizmit ende po përpiqen të përcaktojnë nëse do të ishte një vrasje kriminale apo një vrasje politike e kryer për Iranin.
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