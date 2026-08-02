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Europa

Greqi, 2 persona arrestohen për zjarrin në Beoti, të shkaktuar nga shkëndijat në rrjetin e turbinave me erë

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Dy persona janë arrestuar për një zjarr të madh që shpërtheu në rajonin grek të Beotisë dhe u përhap në Atikë, njoftoi sot Drejtoria Greke për Luftimin e Veprave Penale të Zjarrvënieve.

Inxhinieri elektrik që nënshkroi projektin dhe mbikëqyri punimet, si dhe kontraktori përgjegjës për ndërtimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike nga turbinat me erë në rrjetin kryesor të energjisë, u arrestuan, raporton “Kathimerini”.

Hetimi përcaktoi se ndodhën lëkundje në përçuesit në rrjetin privat të transmetimit të energjisë elektrike, të cilat shkaktuan shkëndija.

Shkëndijat ranë në tokë dhe shkaktuan një zjarr që më pas u përhap në zonën më të gjerë të Beotisë dhe Atikës.

Hetuesit kryen hetime, intervistuan dëshmitarë, mblodhën prova materiale dhe analizuan pamjet filmike, pas të cilave hetimi u përqendrua te personat përgjegjës për projektimin, ndërtimin, mbikëqyrjen dhe funksionimin e rrjetit.

Një kallëzim penal u ngrit kundër dy të arrestuarve për shkaktim zjarri me dashje të mundshme, gjë që trajtohet si një krim i rëndë sipas ligjit grek.

Pronari i kompanisë që menaxhon turbinat me erë, të cilin policia e kërkonte si pjesë e procedurës së emergjencës, ishte gjithashtu i përfshirë në rast, por nuk u gjet.

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