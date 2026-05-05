Të shtëna me armë në Uashington, Shërbimi Sekret amerikan në vendngjarje! Një i plagosur

Shërbimi Sekret i SHBA-së ka raportuar për të shtëna me armë zjarri në Uashington. Mësohet se Shërbimi Sekret ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes ku ishte i përfshirë një oficer i cili ka qëlluar një person.

Gjendja e personit që u qëllua nuk dihet ende. Gjithashtu nuk dihen shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarjeje. Autoritetet po hetojnë rastin.

“Personeli i Shërbimit Sekret të SHBA-së është në vendngjarje të një të shtëne me armë zjarri të përfshirë në një oficer në Rrugën e 15-të dhe Avenue Independence në Uashington, DC. Një individ u qëllua nga forcat e rendit; gjendja e tyre aktualisht është e panjohur”, tha Shërbimi Sekret në një deklaratë për X.

UPDATE: 1 person shot by law enforcement near the White House. Circumstances still unclear. pic.twitter.com/rdWhudrwFM

