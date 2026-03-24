Netanyahu: Sapo bisedova me Trump, do të vazhdojmë të sulmojmë si Iranin ashtu edhe Libanin
Sot bisedova me presidenti Trump. Të dy besojmë se ekziston një mundësi për të arritur objektivat tona të luftës në një marrëveshje, një marrëveshje që do të mbrojë interesat tona jetësore”, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.
“Në të njëjtën kohë ne vazhdojmë të godasim si Iranin ashtu edhe Libanin. Po i shkatërrojmë programet e tyre raketore dhe bërthamore dhe vazhdojmë të godasim fort Hezbollahun’’, shtoi ai.
Vetëm pak ditë më parë, eliminuam dy shkencëtarë të tjerë bërthamorë dhe do të ketë edhe të tjerë’’, nënvizoi ai. /os/
