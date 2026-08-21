☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 21 August 2026
S&P 500 7,641 ▼0.87%
DOW 52,759 ▼1.32%
NASDAQ 26,067 ▼1%
NAFTA 86.96 ▲0.15%
ARI 4,624 ▲1.14%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
₿ CRYPTO
BTC $77,378 ▲ +7.82% ETH $2,395 ▲ +4.93% XRP $1.3804 ▲ +16.02% SOL $91.0600 ▲ +4.78%
S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.96 ▲0.15 % ARI 4,624 ▲1.14 % S&P 500 7,641 ▼0.87 % DOW 52,759 ▼1.32 % NASDAQ 26,067 ▼1 % NAFTA 86.96 ▲0.15 % ARI 4,624 ▲1.14 %
EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101 EUR/USD 1.1682 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9342 EUR/ALL 92.5838 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3303 EUR/TRY 56.1344 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6101
21 Aug 2026
Breaking
Dogana parandalon mbi 18 mijë euro të padeklaruara në pikë kalimin kufitar te Dheu i Bardhë Premier Liga në Angli nis me rregulla të reja për VAR-in Ish-partneri i Hayden Panettiere thyen heshtjen pas vdekjes së saj Temperatura mbi 40 gradë në Maqedoni, pas fundjavës do të ketë ulje Zjarri përfshin edhe pyjet e Gjinarit në Elbasan, rrezikohen banesat, era favorizon flakët! Zbulohet shkaku
Menu
Maqedonia

Temperatura mbi 40 gradë në Maqedoni, pas fundjavës do të ketë ulje

· 1 min lexim

Nesër, në vend do të mbajë mot shumë i nxehtë, me temperatura ditore që në disa vende pritet të kalojnë 40 gradë Celsius, njofton Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike.

Sipas parashikimit, nga e diela dhe gjatë ditëve në vijim temperaturat do të shënojnë ulje graduale.

Gjatë orëve të pasdites do të ketë paqëndrueshmëri lokale me reshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Në disa zona do të ketë kushte për stuhi me erë të fortë dhe breshër.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu