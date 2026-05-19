EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
Tentoi t’i përplasë me makinë, policia plagos me armë 23-vjeçarin në Mamurras

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të martë, më 19 maj, në Mamurras, ku një person ka mbetur i plagosur pas një operacioni policor për arrestimin e tij.

Gazetari i Klan News Martin Marku bën me dije se ndërsa i riu ishte në ndjekje nga forcat policore, ka qenë i armatosur dhe ka tentuar të përplasë automjetin e tyre, të cilët janë përgjigjur e shkëmbim zjarri.

“Në vijim të operacioneve të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale, të realizuara pas shkëmbimit të informacioneve dhe koordinimit të veprimeve operacionale me partnerët ndërkombëtarë, me qëllim kapjen e shtetasve në kërkim, është administruar informacion për vendndodhjen e shtetasit të shpallur në kërkim L.D, 23 vjeç, lindur në Mamurras, i dënuar me 7 vjet burgim nga Gjykata e Trentos, për tentativë vrasjeje.

Gjatë operacionit për kapjen e të kërkuarit, në momentin e ndërhyrjes, në një karburant në aksin rrugor ‘Mamurras–Laç’, 23-vjeçari, që shoqërohej nga shtetasi A. F, dhe lëvizte me automjet, sapo ka konstatuar efektivët, ka tentuar t’i përplasë me automjet, duke u rrezikuar jetën, si dhe personi shoqërues iu ka drejtuar armën e zjarrit pistoletë, shërbimeve të Policisë.”, kanë bërë me dije uniformat blu.

I plagosuri është dërguar fillimisht në spitalin e Kurbinit, e më pas është transferuar te Trauma në Tiranë.

Pas ngjarjes, u arrestua në flagrancë edhe shtetasi me inicialet A. F., 28 vjeç, që shoqëronte shtetasin në kërkim. Gjithashtu, është sekuestruar arma e zjarrit pistoletë.

Kjo ngjarje të sjell ndërmend atë të së shtunës, ku një 44-vjeçar në Durrës gjithashtu përplasi një automjet policie që ishte vënë në ndjekje të tij.

Pas ndalimit, ai rezultoi se e drejtonte mjetin në gjendje të dehur dhe u vu në pranga, pasi testi i alkoolit tregoi një nivel prej 1.41 mg/l (Lexo më shumë).

