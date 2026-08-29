Agenti i Jonathan Kuminga shpjegon zgjedhjen për Timberwolves: mundësi karriere ndaj ofertave më të larta
Agenti i Jonathan Kuminga, Aaron Turner, tregoi në një intervistë për Run It Back arsyet pse lojtari vendosi të firmosë me Minnesota Timberwolves. Kuminga, që mbush 24 vjeç më 6 tetor, ka luajtur pesë sezone në NBA: më shumë se katër me Golden State Warriors dhe disa muaj me Atlanta Hawks pas shkëmbimit të shkurtit të kaluar. Sezonin e fundit ai pati mesatare prej 12.2 pikësh, 46.3% shënim nga fusha, 5.6 kërcime dhe 2.3 asistë në 23.1 minuta për ndeshje.
Sipas Bleacher Report, Kuminga nënshkroi një kontratë dyvjeçare me vlerë 12.4 milionë dollarë, me një opsion lojtari për sezonin 2027–28. Selia e tij zyrtare tregon se, megjithë ofertat më të mira financiare nga Warriors, kampi i tij preferoi mundësinë për të rritur vlerën në tregun e lirë sezonin e ardhshëm dhe shikoi te mundësitë e minutave dhe zhvillimit në Minnesota, sidomos pas ardhjes së LaMelo Ball. Minnesota ka qenë pretendente e fortë në Perëndim kohët e fundit, duke arritur Finalet e Konferencës në 2024 dhe 2025 dhe turin e dytë në 2026.
Turner vuri në dukje se kjo është një lëvizje që synon një “bast” mbi vetveten: në një rol titullar potencial në krah, Kuminga mund të përmirësohet dhe të sigurojë një kontratë më të rëndësishme më vonë. Megjithatë, analiza e sezonit dhe komentet e ish-shokëve tregojnë se ekzistojnë edhe rreziqe; Draymond Green paralajmëroi për një të mundshme kurbë negative, ndërsa Gilbert Arenas shprehu skepticizëm ndaj këtij drejtimi.
Në përmbledhje, vendimi i Kuminga shihet si një kombinim i një mundësie sportive dhe një strategjie afatmesme për të rritur vlerën e tij në tregun e lirë; kjo qasje do të vlerësohet në praktikë gjatë sezonit të ardhshëm, siç thekson edhe raportimi i Bleacher Report.
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