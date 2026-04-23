Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 23 April 2026
S&P 500 7,139 ▲0.02%
DOW 49,417 ▼0.15%
NASDAQ 24,630 ▼0.11%
NAFTA 93.20 ▲0.26%
ARI 4,750 ▼0.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $78,074 ▼ -1.13% ETH $2,328 ▼ -2.95% XRP $1.4260 ▼ -1.96% SOL $85.8300 ▼ -2.96%
23 Apr 2026
Breaking
Regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup të dielën për shkak të garës përkujtimore Hoxhaj: PDK-së nuk i duhet posti i kryeparlamentarit, Kurti po e dërgon vendin në zgjedhje Mbahet seanca ndaj të akuzuarës për spiunazh Jelena Gjukanoviq, Prokuroria kërkon 25 vjet burgim Tony Parkes ndërron jetë në moshën 76-vjeçare, ikona e futbollit konsiderohej si “Mr.Blackburn Rovers” në Angli FSHF nderon kujtimin e Martin Canit me një mini-fushë për komunitetin dhe të rinjtë
Menu
Sporti

Tony Parkes ndërron jetë në moshën 76-vjeçare, ikona e futbollit konsiderohej si “Mr.Blackburn Rovers” në Angli

· 1 min lexim

Legjenda e Blackburn Rovers, Tony Parkes, ka ndërruar jetë paraditen e sotme në moshën 76-vjeçare. Lajmin e trishtë e konfirmoi edhe klubi ku Parkes kontribuoi për plot 34 vite.

Mesfushori i lindur në Sheffield u bashkua me Rovers në vitin 1970 dhe regjistroi më shumë se 400 paraqitje deri në vitin 1982.

Pas daljes në pension, ai punoi si ndihmës-trajner i Kenny Dalglish gjatë sezonit të Premier League 1994-95 ku Blackburn Rovers u shpall kampion.

Ai gjithashtu shërbeu si trajner i përkohshëm i klubit në gjashtë raste midis viteve 1986 dhe 2004, duke marrë drejtimin e 74 ndeshjeve në total.

Në vitin 2020, u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit dhe vajza e tij, Natalie, nisi një fushatë për mbledhje fondesh dy vite më pas për të përballuar kostot e larta për kujdesin e tij.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

