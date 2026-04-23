Tony Parkes ndërron jetë në moshën 76-vjeçare, ikona e futbollit konsiderohej si “Mr.Blackburn Rovers” në Angli
Legjenda e Blackburn Rovers, Tony Parkes, ka ndërruar jetë paraditen e sotme në moshën 76-vjeçare. Lajmin e trishtë e konfirmoi edhe klubi ku Parkes kontribuoi për plot 34 vite.
Mesfushori i lindur në Sheffield u bashkua me Rovers në vitin 1970 dhe regjistroi më shumë se 400 paraqitje deri në vitin 1982.
Pas daljes në pension, ai punoi si ndihmës-trajner i Kenny Dalglish gjatë sezonit të Premier League 1994-95 ku Blackburn Rovers u shpall kampion.
Ai gjithashtu shërbeu si trajner i përkohshëm i klubit në gjashtë raste midis viteve 1986 dhe 2004, duke marrë drejtimin e 74 ndeshjeve në total.
Në vitin 2020, u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit dhe vajza e tij, Natalie, nisi një fushatë për mbledhje fondesh dy vite më pas për të përballuar kostot e larta për kujdesin e tij.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.