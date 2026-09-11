Topps zbulon kartë të rrallë me autografe të Cooper Flagg, Dylan Harper dhe Kon Knueppel
Topps ka zbuluar një kartë të rrallë me tre autografe që përmbledh tre nga lojtarët e rinj më të spikatur të sezonit 2025-26 në NBA: Cooper Flagg i Dallas Mavericks, Dylan Harper i San Antonio Spurs dhe Kon Knueppel i Charlotte Hornets.
Siç raporton Bleacher Report, në votimin për Lojtarin e Ri të Vitit Cooper Flagg mori vendin e parë, Kon Knueppel u rangua i dyti dhe Dylan Harper përfundoi i katërti; ndërkohë VJ Edgecombe i Philadelphia 76ers renditet i treti.
Karta e publikuar nga Topps shfaq autografet e tre rookie-ve në një format unik, duke reflektuar ndikimin e shpejtë të tyre në nivelin profesionist gjatë sezonit të kaluar. Përfshirja e emrave të tillë në një vetë produkt e bën kartën të veçantë për koleksionistët dhe tifozët e NBA-së.
Topps prezantoi fotografinë e kartës si pjesë të lansimit, dhe çështjet rreth disponueshmërisë dhe vlerës koleksionuese u theksuan po ashtu nga Bleacher Report.
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