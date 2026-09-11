Raptors janë të gatshëm të finalizojnë shkëmbimin për Kawhi Leonard pas hetimit të NBA-së
Kawhi Leonard shmangu pezullimin pas hetimit të NBA-së dhe u gjobit me 700,000 dollarë. Pas këtij vendimi, Toronto Raptors po përgatiten të realizojnë shkëmbimin që do të sillte dy herë MVP-në e finaleve në Toronto.
Siç raporton Bleacher Report, gazetari Marc Stein shkruan se Raptors janë “të etur” për të përmbyllur marrëveshjen dhe besojnë fort se ajo do të ndodhë ashtu si është dakorduar. Po ashtu, Stein vë në dukje se disa vëzhgues të ligës po pyesin nëse Clippers po i shtyjnë hapat për t’i bërë dëm Leonardit për pranimin e dënimit në vend që të apelonte.
Clippers u goditën nga sanksionet e ligës, që përfshijnë humbjen e zgjedhjeve të raundit të parë nga 2029 deri në 2033 dhe pezullime për njësitë drejtuese: pronarin Steve Ballmer dhe drejtoren e operacioneve të biznesit Gillian Zucker për një vit secili, si dhe presidentin e operacioneve të basketbollit Lawrence Frank për gjashtë muaj. Marrëveshja e arritur më 30 qershor parashikon që Leonard të shkojë në Toronto ndërsa në anën tjetër do të shkojnë lojtarë dhe zgjedhje të ardhshme, përfshirë Brandon Ingram, Gradey Dick, zgjedhjet e raundit të parë për 2031 dhe 2033, zgjedhjet e raundit të dytë për 2030 dhe 2033 dhe të drejtën për një shkëmbim të zgjedhjes së raundit të parë në 2027. Raportohet gjithashtu se pasiguritë në strukturën e zyrave drejtues të Clippers, pas pezullimeve, mund të kenë shtyrë zbatimin e shkëmbimit; si masë e përkohshme është përmendur edhe emri i gjeneral menaxherit Trent Redden si drejtues i përkohshëm i operacioneve të basketbollit.
Raptors kishin nxjerrë më 9 korrik një deklaratë ku thanë se do të prisnin për përfundimin e hetimit të NBA-së, duke pranuar rrezikun e çdo pasojëje që mund të ndikonte në statusin e Leonard. Sipas Bleacher Report, pritet që palët të finalizojnë marrëveshjen siç ishte dakorduar dhe të përgatiten për hapjen e kampit stërvitor më 29 shtator.
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