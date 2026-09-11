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11 Sep 2026
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NATO zbulon operacionin sekret rus, tre nëndetëse kapen pranë kabllove nënujore në Norvegji Nike dhe NBA prezantojnë edicionin ‘Specter’ të uniformave për sezonin 2026-27 Punonjësit e ligës së hokejit ndihmojnë bankat ushqimore për përkujtimin e 25-vjetorit të 11 Shtatorit Përdori ChatGPT për të shkarkuar mijëra dokumente gjyqësore, bisedat me AI mund të bëhen provë në gjyq Trajtimi i gjyqtarëve si kulakë dhe zemërimi popullor me regji qeveritare
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NBA

Nike dhe NBA prezantojnë edicionin ‘Specter’ të uniformave për sezonin 2026-27

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Nike dhe NBA zbuluan një linjë të re uniformash alternative të quajtura “Specter” të cilat do të përdoren nga disa skuadra gjatë sezonit 2026-27. Në listën e ekipeve që do të kenë këtë dizajn përfshihen Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Detroit Pistons, Atlanta Hawks dhe Sacramento Kings. Në prezantim u shfaq edhe një fanellë Lakers e paraqitur në podium si pjesë e koleksionit.

Siç raporton Bleacher Report, përveç edicionit “Specter” Nike po nxjerr gjithashtu koleksionin Standard Issue për të gjitha 30 ekipet e NBA-së. Çdo uniformë është projektuar me detaje që marrin frymëzim nga historia e franchisez, traditat e qytetit dhe kultura e tifozëve, duke synuar të lidhë elemente historike me një pamje moderne.

Sezoni 2026-27 pritet të nisë më 20 tetor, kur në fushë do të jenë Celtics, Pistons, 76ers, Knicks, Thunder dhe Spurs; përveç ndryshimeve vizuale, prezantimi i uniformave shërben edhe si indikacion i vëmendjes së leagues ndaj identitetit të skuadrave, sipas Bleacher Report.

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