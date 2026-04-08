Trajneri i Italisë nuk do të jetë Ancelotti, ka rinovuar kontratën me Brazilin deri në vitin 2030
Pas katastrofës së Italisë nëkualifikueset e Kupës së Botës, Carlo Ancelotti është shfaqur si një nga emrat për të drejtuar të kaltërit, por ish-trajneri i Real Madridit ka arritur tashmë një marrëveshje me Federatën Braziliane për të rinovuar kontratën e tij para fillimit të Kupës së Botës këtë verë në Kanada, Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë.
ESPN raporton se italiani ka arritur një marrëveshje për një zgjatje afatgjatë që mund ta shohë ish-trajnerin e Milanit të udhëheqë brazilianët edhe në Kupën e Botës 2030.
CBF (Konfederata Braziliane e Futbollit) thuhet se i dërgoi Ancelottit një draft të kontratës së re dhe nënshkrimi i marrëveshjes konsiderohet si një formalitet, që do të thotë se njoftimet zyrtare mund të mbërrijnë në ditët në vijim.
