Transportuesit shtyjnë bllokadën e kufijve me BE-në — shoferët: vepruan nën presionin e shtetit
Shoqata "Ndërkombëtar Transport" thotë se pas bisedimeve të reja me Zyrën e BE-së në Serbi u arrit përparim për vizat speciale të shoferëve profesionistë; shoferët akuzojnë qeverinë se ua ndaloi protestën e planifikuar për 14 shtatorin për shkak të zgjedhjeve.
Shoqata e Transportuesve “Ndërkombëtar Transport” para pak ditësh shtyu protestën, përkatësisht bllokadën e pikave kufitare me BE-në, që ishte planifikuar dhe paralajmëruar për 14 shtator. Sipas njoftimit të komitetit organizues të protestës, vendimi u mor pas bisedimeve të reja me Zyrën e BE-së në Serbi, ku u arrit përparim në zgjidhjen e problemeve që e shkaktuan protestën.
“Ndryshe nga periudha e mëparshme, BE-ja këtë herë tregoi gatishmëri reale për dialog dhe ndërmori hapa konkretë drejt përmbushjes së kërkesave të Shoqatës. Konkretisht, është arritur përparim për përcaktimin e afateve për lëshimin e vizave speciale për shoferët profesionistë nga Ballkani Perëndimor”, thuhet në njoftim, ku përmendet edhe aktiviteti i madh diplomatik i institucioneve shtetërore që dha rezultate në disa vende anëtare të BE-së.
“Mbledhja në kufi është mjeti i fundit, dhe meqenëse gjërat më në fund po lëvizin, duam të tregojmë vullnet të mirë për një zgjidhje konstruktive. Theksojmë se protesta nuk është anuluar, por vetëm shtyrë”, thekson Shoqata. Shoferët e kamionëve kishin bllokuar më parë pikat kufitare të Bosnje-Hercegovinës, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut me vendet e BE-së për shkak të rregullit 90/180: qytetarët e vendeve jashtë BE-së mund të qëndrojnë në zonën Schengen vetëm 90 ditë në gjashtë muaj, dhe shoferët profesionistë po gjobiten e madje po u ndalohet hyrja kur e tejkalojnë këtë afat.
Shoferët nuk janë të bindur nga përparimi i pretenduar. Srđan Toşiç, shofer që deri vonë ishte kryetar i shoqatës së shoferëve “381”, thotë se shteti i detyroi transportuesit të hiqnin dorë nga bllokada e kufijve. Sipas tij, kontrollet në BE po shtrëngohen ditët e fundit dhe vetëm në tri ditët e fundit mbi 300 kamionë u kthyen nga kufijtë, sepse shoferët nuk mundën të hynin në vendet e BE-së. Gjobat variojnë nga 100 deri në 1.000 euro, ndërsa ndalimet e hyrjes nga një deri në 12 muaj — Toşiç thotë se vetë para pak ditësh mori një gjobë prej 200 eurosh dhe ndalim hyrjeje dy muaj.
Ai akuzon se në takimin në Qeveri kryeministri Macut u tha transportuesve se nuk mund të bllokonin kufijtë: “Dukshëm nuk duan protesta para zgjedhjeve. Ne donim të protestonim, ta detyronim kompanitë e huaja që punojnë në Serbi t’i thërrisnin shtëpitë-mëma që të ndikonin për zgjidhjen e problemit. Në vend të kësaj kemi inspektorë trafiku që në kufi ndalojnë vetëm shoferët vendas si formë presioni”, thotë Toşiç, duke shtuar se shteti nuk ofroi as moratorium për kreditë e as ndihmë financiare për shoferët.
Burimi: Danas
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