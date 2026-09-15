Marta Kos në Parlamentin Evropian për Mlladiçin: “Ndalni përdorimin e së kaluarës si pengesë për të ardhmen”
Komisionerja e BE-së për Zgjerimin foli sot në debatin e Parlamentit Evropian mbi glorifikimin e Ratko Mlladiçit në Serbi, duke i dërguar Beogradit një mesazh të qartë.
Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, foli sot në debatin e Parlamentit Evropian mbi glorifikimin e Ratko Mlladiçit në Serbi, duke i kërkuar autoriteteve në Beograd: “Ndalni së përdoruri të kaluarën si pengesë për të ardhmen”.
Duke komentuar pamjet e ceremonisë funerale të Mlladiçit, Kos tha se ato “nuk përfaqësojnë shoqërinë serbe në tërësi”: “Serbia është më shumë se kaq; Serbia është populli i saj, të rinjtë e saj, gazetarët e saj, qytetarët e saj që duan që vendi i tyre të ecë përpara, që duan të jetojnë në një shtet normal demokratik. Ajo Serbi e ka vendin në Evropë”, deklaroi ajo, sipas N1.
Kujtojmë se Ratko Mlladiç, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Serbe, i cili vdiq në Hagë ndërsa vuante dënimin e përjetshëm për gjenocid dhe krime lufte, u varros më 7 shtator në varrezat e Topçiderit në Beograd. Shërbesën funerale e udhëhoqi Patriarku serb Porfirije, ndërsa homazhe i bënë ministra serbë, lideri i koalicionit qeverisës në Republikën Serbe Milorad Dodik, djali i presidentit serb Danilo Vučić dhe ambasadori rus Aleksandar Bocan-Harčenko.
Kos vuri në dukje se shumë viktima të Srebrenicës ende nuk janë gjetur dhe familjet e tyre vazhdojnë të vuajnë. Ajo i cilësoi pamjet e funeralit “shqetësuese” – një dështim për t’u ballafaquar me të kaluarën – duke shtuar se ishte veçanërisht shqetësuese të shihje politikanë, ushtarë dhe politikanë nga Republika Serbe që i bënin homazhe.
Komisioni Evropian u bën thirrje autoriteteve serbe që të kontribuojnë në pajtim dhe në marrëdhënie të mira fqinjësore dhe të ndalojnë përdorimin e së kaluarës si pengesë për të ardhmen. Glorifikimi i kriminelëve të luftës dhe mohimi i gjenocidit janë të papajtueshëm me vlerat evropiane.
Burimi: Nova.rs
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