S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 104.26 ▼2.45%
ARI 4,658 ▲2.11%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,237 ▼ -0.97% ETH $2,262 ▼ -2.03% XRP $1.3694 ▼ -0.71% SOL $83.1200 ▼ -1.07%
30 Apr 2026
Infantino synon mandatin e katërt në FIFA me mbështetjen unanime të CAF Tregu i zi për Bayern–PSG: Biletat shiten deri në 8,000 euro para ndeshjes në Allianz Arena Dy tentativa për kontrabandë në Portin e Durrësit: sekuestrime të mëdha, një arrest dhe një hetim Arrestohet në Fier 53-vjeçari që kanosi dhe dhunoi një të moshuar, por u largua pa marrë asgjë Ndalohen dy persona në Dollnen, kapen duke prerë dru në mënyrë të paligjshme
Tregu i zi për Bayern–PSG: Biletat shiten deri në 8,000 euro para ndeshjes në Allianz Arena

Entuziazmi për ndeshjen e kthimit të gjysmëfinales së Champions League mes Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain ka rritur kërkesën për bileta. Pas takimit të parë që përfundoi 5-4, pritet që rreth 3,700 tifozë parizienë të jenë të pranishëm në Allianz Arena për sfidën e planifikuar të mërkurën në mbrëmje.

Raporton telesport se biletat për sektorin e mysafirëve u shitën shpejt, ndërsa mungesa e ofertës ka nxitur rritje të ndjeshme të çmimeve në tregun e zi, me oferta që luhaten nga rreth 1,400 deri në 8,000 euro. Një tifoz i PSG-së shprehu zhgënjim për çmimet, ndërsa një tjetër tha se e bleu biletën dhe do ta bëjë udhëtimin vajtje-ardhje nga Parisi, edhe pse kërkon rreth dhjetë orë rrugë.

Disa tifozë janë më të organizuar dhe shpresojnë që ekipi të japë rezultat pozitiv në Mynih pas humbjeve të mëparshme, ndërsa të tjerë po shqyrtojnë alternativa udhëtimi dhe destinacione të afërta, si Budapest, për të gjetur zgjidhje më të arsyeshme.

Ngushtimi i ofertës dhe çmimet ekstreme në tregun e zi kanë lënë shumë tifozë pa biletë dhe kanë vënë në vështirësi planifikimet e udhëtimit për ndeshjen vendimtare, sipas raportimeve të fundit nga telesport.

