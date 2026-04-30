Tregu i zi për Bayern–PSG: Biletat shiten deri në 8,000 euro para ndeshjes në Allianz Arena
Entuziazmi për ndeshjen e kthimit të gjysmëfinales së Champions League mes Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain ka rritur kërkesën për bileta. Pas takimit të parë që përfundoi 5-4, pritet që rreth 3,700 tifozë parizienë të jenë të pranishëm në Allianz Arena për sfidën e planifikuar të mërkurën në mbrëmje.
Raporton telesport se biletat për sektorin e mysafirëve u shitën shpejt, ndërsa mungesa e ofertës ka nxitur rritje të ndjeshme të çmimeve në tregun e zi, me oferta që luhaten nga rreth 1,400 deri në 8,000 euro. Një tifoz i PSG-së shprehu zhgënjim për çmimet, ndërsa një tjetër tha se e bleu biletën dhe do ta bëjë udhëtimin vajtje-ardhje nga Parisi, edhe pse kërkon rreth dhjetë orë rrugë.
Disa tifozë janë më të organizuar dhe shpresojnë që ekipi të japë rezultat pozitiv në Mynih pas humbjeve të mëparshme, ndërsa të tjerë po shqyrtojnë alternativa udhëtimi dhe destinacione të afërta, si Budapest, për të gjetur zgjidhje më të arsyeshme.
Ngushtimi i ofertës dhe çmimet ekstreme në tregun e zi kanë lënë shumë tifozë pa biletë dhe kanë vënë në vështirësi planifikimet e udhëtimit për ndeshjen vendimtare, sipas raportimeve të fundit nga telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.