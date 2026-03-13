Trump do të nxjerrë naftë nga rezervat
Plani i Trump për të liruar 172 milionë fuçi nga rezervat e naftës do të shkurtonte rezervën energjetike të SHBA-së me mbi 40%
Administrata Trump njoftoi të mërkurën vonë pjesën e SHBA-së të një lirimi historik botëror të naftës qeveritare në përgjigje të luftës në Iran, duke njoftuar planet për të shitur 172 milionë fuçi nga Rezerva Strategjike e Naftës e SHBA-së në tregjet globale të qëndrueshme.
Procesi, i planifikuar të fillojë javën e ardhshme dhe të zgjasë afërsisht 120 ditë, do të përbënte një rënie prej më shumë se 40% të rezervës energjetike të Amerikës dhe do ta linte rezervën në nivele të papara që nga fillimi i viteve 1980.
Tërheqja marramendëse ende përfaqëson një sasi më të vogël se ajo që u nxor gjatë mandatit të Presidentit Biden në fillim të luftës së Rusisë në Ukrainë. Trump e ka kritikuar prej kohësh këtë lëshim dhe është zotuar ta rimbushë atë, edhe pse ka bërë përparim të ngadaltë në rimbushjen gjatë 14 muajve të tij të parë në detyrë.
Tani, sulmet e tij ndaj Iranit e kanë përmbysur ekuacionin, një kthesë e jashtëzakonshme për Trump, i cili minimizoi shanset e lëshimit të naftës në përgjigje të krizës vetëm pak ditë më parë.
Të dhënat e fundit qeveritare tregojnë rreth 413 milionë fuçi naftë në rezervë. Heqja e 172 milionë prej tyre do ta ulte atë në një nivel të parë për herë të fundit në vitin 1982, vetëm pesë vjet pasi rezerva u vu në funksion.
Njoftimi i lëshimit u prit me njëfarë skepticizmi se e gjithë tërheqja e premtuar do të ndodhë nëse tensionet (dhe çmimet e naftës) ulen. Po lindin gjithashtu pyetje se sa do të ndihmojë kjo në afat të shkurtër ndërsa tensionet mbeten të larta.
Çmimet e naftës bruto në fakt u rritën pas njoftimit, me çmimin ndërkombëtar të naftës së papërpunuar Brent (BZ=F) që përsëri flirtonte me 100 dollarë për fuçi pas rënies në fillim të javës.
Të paktën për momentin, Lindja e Mesme mbetet e zhytur në konflikt që është zgjeruar ditët e fundit.
Ngushtica e Hormuzit është praktikisht e mbyllur, Irani ka përshkallëzuar sulmet e tij ndaj infrastrukturës energjetike në të gjithë rajonin dhe Iraku ka mbyllur terminalet e porteve të naftës pas sulmeve ndaj dy anijeve cisternë në bregdetin e saj.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) njoftoi të mërkurën se Grupi i Shtatë vendeve ranë dakord të lirojnë një total prej 400 milionë fuçi nafte, më i madhi i regjistruar ndonjëherë, në përgjigje të tensioneve.
Në total, IEA vlerëson se anëtarët e saj (përfshirë SHBA-në) mbajnë mbi 1.2 miliardë fuçi në rezerva emergjente, që do të thotë se ky lirim i planifikuar do të shteronte rezervat globale me një të tretën.
Tërheqjet mund të jenë më të kufizuara
Njoftimi i lirimeve ka ardhur gjithashtu mes shumë sinjaleve se ato mund të kufizohen.
