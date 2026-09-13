Trump i kërkon Zelenskyt të ndalojë sulmet ndaj naftës ruse: “Po dëmton botën”
Presidenti amerikan Donald Trump i ka kërkuar homologut ukrainas Volodymyr Zelensky të ndalojë sulmet ndaj infrastrukturës ruse të naftës dhe karburantit dizel, duke paralajmëruar se goditjet ukrainase po shkaktojnë një mungesë globale karburanti që “po e dëmton botën”.
Deklarata u bë të dielën, më 13 shtator 2026, gjatë një bisede me gazetarët në margjinat e turneut të golfit Irish Open në Irlandë, i cili po mbahet në fushën e golfit në pronësi të familjes së tij. Trump tha se e ka diskutuar çështjen drejtpërdrejt me Zelenskyn.
“Z. Zelensky duhet të bëjë një gjë: duhet të ndalojë së godituri karburantin dizel në Rusi. Folëm me z. Zelensky për këtë. Ka shumë objektiva të tjerë. Mos godit karburantin dizel. Kjo po e dëmton botën”, u shpreh presidenti amerikan.
Sipas Trump, mungesa globale e karburantit “nuk shkaktohet nga Lindja e Mesme, por nga ajo që po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës”. Çmimi mesatar kombëtar i dizelit në Shtetet e Bashkuara — karburanti që përdorin kamionët, trenat, anijet dhe makinat bujqësore — kaloi për herë të parë pragun e 6 dollarëve për gallon të enjten, sipas të dhënave të GasBuddy.
Në muajt e fundit, Ukraina ka intensifikuar sulmet me dronë ndaj rafinerive ruse të naftës, duke ulur prodhimin rus të karburantit dhe duke shkaktuar mungesë benzine në disa rajone të Rusisë. Kievi i konsideron rafineritë objektiva legjitime ushtarake, ndërsa vetë Ukraina përjeton rregullisht sulme ruse ndaj infrastrukturës së saj energjetike.
Ndërkohë, sipas një projektparashikimi qeveritar rus të parë nga Reuters, Moska ka ulur parashikimin e prodhimit të naftës për këtë vit në nivelin më të ulët në 17 vjet, si dhe ka rishikuar parashikimet e eksportit të karburantit për vitet 2026-2027 për shkak të luftës.
Burimi: Reuters
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