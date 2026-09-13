☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 13 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $77,152 ▼ -0.3% ETH $2,492 ▼ -1.72% XRP $1.3441 ▼ -2.08% SOL $100.2900 ▼ -1.73%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
13 Sep 2026
Breaking
Rama: Bashkimi solli më shumë investime, komunat nuk i merrnin nga vetja Caitlin Clark, një faktor kryesor për SHBA-në para gjysmëfinales me Spanjën në Kupën e Botës 2026 Tavë dheu tradicionale me mish dhe perime — gjella e pjekur në enë balte Aaron Rodgers thumbon Shailene Woodley: “Ishte në kulmin e famës kur ishte me mua” Ministrja Spahiu: Të dëgjojmë dhe të trajtojmë çdo shqetësim të qytetarëve
Menu
Ukraina

Trump i kërkon Zelenskyt të ndalojë sulmet ndaj naftës ruse: “Po dëmton botën”

· 2 min lexim

Presidenti amerikan Donald Trump i ka kërkuar homologut ukrainas Volodymyr Zelensky të ndalojë sulmet ndaj infrastrukturës ruse të naftës dhe karburantit dizel, duke paralajmëruar se goditjet ukrainase po shkaktojnë një mungesë globale karburanti që “po e dëmton botën”.

Deklarata u bë të dielën, më 13 shtator 2026, gjatë një bisede me gazetarët në margjinat e turneut të golfit Irish Open në Irlandë, i cili po mbahet në fushën e golfit në pronësi të familjes së tij. Trump tha se e ka diskutuar çështjen drejtpërdrejt me Zelenskyn.

“Z. Zelensky duhet të bëjë një gjë: duhet të ndalojë së godituri karburantin dizel në Rusi. Folëm me z. Zelensky për këtë. Ka shumë objektiva të tjerë. Mos godit karburantin dizel. Kjo po e dëmton botën”, u shpreh presidenti amerikan.

Sipas Trump, mungesa globale e karburantit “nuk shkaktohet nga Lindja e Mesme, por nga ajo që po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës”. Çmimi mesatar kombëtar i dizelit në Shtetet e Bashkuara — karburanti që përdorin kamionët, trenat, anijet dhe makinat bujqësore — kaloi për herë të parë pragun e 6 dollarëve për gallon të enjten, sipas të dhënave të GasBuddy.

Në muajt e fundit, Ukraina ka intensifikuar sulmet me dronë ndaj rafinerive ruse të naftës, duke ulur prodhimin rus të karburantit dhe duke shkaktuar mungesë benzine në disa rajone të Rusisë. Kievi i konsideron rafineritë objektiva legjitime ushtarake, ndërsa vetë Ukraina përjeton rregullisht sulme ruse ndaj infrastrukturës së saj energjetike.

Ndërkohë, sipas një projektparashikimi qeveritar rus të parë nga Reuters, Moska ka ulur parashikimin e prodhimit të naftës për këtë vit në nivelin më të ulët në 17 vjet, si dhe ka rishikuar parashikimet e eksportit të karburantit për vitet 2026-2027 për shkak të luftës.

Burimi: Reuters

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu