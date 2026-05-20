☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 20 May 2026
S&P 500 7,425 ▲0.97%
DOW 49,884 ▲1.05%
NASDAQ 26,221 ▲1.35%
NAFTA 99.01 ▼4.94%
ARI 4,540 ▲0.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,472 ▲ +1.23% ETH $2,138 ▲ +1.31% XRP $1.3753 ▲ +0.6% SOL $85.9900 ▲ +1.94%
S&P 500 7,425 ▲0.97 % DOW 49,884 ▲1.05 % NASDAQ 26,221 ▲1.35 % NAFTA 99.01 ▼4.94 % ARI 4,540 ▲0.63 % S&P 500 7,425 ▲0.97 % DOW 49,884 ▲1.05 % NASDAQ 26,221 ▲1.35 % NAFTA 99.01 ▼4.94 % ARI 4,540 ▲0.63 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Breaking
Akuza për shkelje në tenderin e rrugës Kardhiq-Delvinë, shpallen të pafajshëm ish-zyrtarët e ARRSH-së Hoxha: Sistemi rajonal për menaxhimin e mbeturinave po realizohet Ngriten kallëzime penale ndaj dy policëve në Maqedoni, kanë rrahur një person të privuar nga liria Suspendohet drejtori i shkollës në Gjakovë pasi pretendohet se ngacmoi seksualisht një 17-vjeçare KQZ plotëson vakancën në Korçë, Dejvi Hoxha merr mandatin e këshilltarit bashkiak pas largimit të Erjon Nexhipit
Menu
Bota

Trump: Netanyahu do të bëjë çfarëdo që unë t’i kërkoj! Mund të kandidoj për kryeministër në Izrael

· 2 min lexim

Presidenti amerikan, Donald Trump në një deklaratë para gazetarëve ka deklaruar se është plotësisht dakord me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahun për luftën me Iranin.

Ai tha se është plotësisht dakord me kryeministrin izraelit në lidhje me strategjinë kundër Iranit, duke folur me gazetarët nga një bazë ajrore në Maryland, duke theksuar se Netanyahu do të bëjë çfarëdo që t’i kërkojë ai të bëjë.

“Ai është një njeri shumë, shumë i mire”, tha ai ndër të tjera.Gjatë fjalës së tij, presidenti amerikan bëri gjithashtu një koment në lidhje me popullaritetin e tij në Izrael duke thënë se mund të kandidojë për kryeministër.

“Unë jam 99% në Izrael tani. Mund të kandidoj për kryeministër. Ndoshta pasi të mbaroj me këtë, do të shkoj në Izrael dhe do të kandidoj. Pashë një sondazh këtë mëngjes”, tha ai.

Deklaratat e Trump erdhën pasi gazetarët e pyetën për marrëdhënien e tij me Netanyahun, pas një raportimi nga Channel 12 i Izraelit se të dy udhëheqësit patën një telefonatë të gjatë dhe dramatike gjatë natës, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth përmbajtjes së saj.Së fundmi, presidenti amerikan pretendoi se nuk kishte asnjë nxitim për të përfunduar një marrëveshje paqeje me Iranin.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë