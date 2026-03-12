☁️
Tiranë 6°C · Vranët 13 March 2026
S&P 500 6,673 ▼1.52%
DOW 46,678 ▼1.56%
NASDAQ 22,312 ▼1.78%
NAFTA 95.24 ▼0.51%
ARI 5,124 ▼0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
₿ CRYPTO
BTC $71,635 ▲ +2.39% ETH $2,126 ▲ +3.66% XRP $1.4127 ▲ +2.34% SOL $90.5700 ▲ +5.16%
S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 95.24 ▼0.51 % ARI 5,124 ▼0.03 % S&P 500 6,673 ▼1.52 % DOW 46,678 ▼1.56 % NASDAQ 22,312 ▼1.78 % NAFTA 95.24 ▼0.51 % ARI 5,124 ▼0.03 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
13 Mar 2026
Breaking
Serbia blen raketa kineze “shkatërruese”, Kroacia njofton NATO-n Izraeli sulmon qendrën e Bejrutit Debati për brohoritjet për Tajvanin errëson çerekfinalen me Kinën në Kupën e Azisë Si futbollistet iraniane morën azil në Australi dhe çfarë pritet të ndodhë më pas. Trump: “Nuk ka pothuajse më asnjë objektiv për t’u sulmuar”
Menu
Bota

Trump: “Nuk ka pothuajse më asnjë objektiv për t’u sulmuar”

· 3 min lexim

“Nuk ka pothuajse më asnjë objektiv për t’u sulmuar”, tha  Presidenti i SHBA Donald Trump  për platformën e lajmeve Axios. Fundi i luftës varet vetëm nga vullneti i tij.

Sipas deklaratave të tij, SHBA kanë bombarduar më shumë se 5.000 objektiva në Iran. Këto përfshijnë qendrat e komandës së Gardës së Revolucionit, sistemet e mbrojtjes ajrore, lëshuesit e raketave, vendet e programit bërthamor iranian, anijet dhe aeroportet ushtarake. Selitë e udhëheqësve politikë dhe fetarë janë sulmuar gjithashtu. Ajatollah Ali Khamenei u vra në një nga sulmet. Ndërkohë, biri i tij, Mukhtaba, është emëruar pasardhësi i tij.

Por objektivat e ndjekura nga qeveria amerikane me sulmet e saj janë reduktuar që nga fillimi i luftës. Ndërsa fillimisht fokusi ishte në ndryshimin e regjimit dhe shkatërrimin e plotë të programit bërthamor të Iranit, kohët e fundit qëllimi ka qenë të frenohen aftësitë ushtarake të Iranit.

.

Presidenti Donald Trump në Konferencën e Çështjeve të Anëtarëve Republikanë në Florida - Pas Trumpit qe sheh perpara me kravate te kuqe tabela Doral 2026
Presidenti Donald Trump në Konferencën e Çështjeve të Anëtarëve Republikanë në FloridaFotografi: Kevin Lamarque/REUTERS

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, i hodhi poshtë shpresat për një përfundim të shpejtë të luftës: “Ky operacion do të vazhdojë pa limit kohor, për aq kohë sa të jetë e nevojshme, derisa të kemi arritur të gjitha objektivat tona dhe beteja të ketë mbaruar”, deklaroi ai, sipas zyrës së tij, në një takim me komandantët e ushtrisë në selinë ushtarake në Tel Aviv.

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan , bëri thirrje për t’i dhënë fund luftës. Ajo duhet të ndalet përpara se i gjithë rajoni “të përfshihet nga flakët”, i tha ai Parlamentit. Një fund i luftës është i mundur, nëse diplomacisë i jepet një shans. Turqia është në bisedime me të gjitha palët për ta arritur këtë.

Sipas deklaratave të veta, ushtria izraelite ka nisur valë të reja sulmesh kundër kryeqytetit libanez, Bejrutit, dhe kundër Iranit. Incidente të reja kanë ndodhur në Ngushticën e Hormuzit. Disa anije tregtare janë goditur nga predha në ngushticë. Sipas CNN, Garda e Revolucionit Iranian ka filluar vendosjen e minave në zonë. Por sipas Ministrit të Jashtëm gjerman Johann Wadephul, deri tani nuk ka prova për këtë. Megjithatë, Ngushtica e Hormuzit aktualisht është praktikisht e bllokuar. Kjo ka një ndikim të rëndësishëm në furnizimin global me energji. Ashtu si Erdogani, ministri i Jashtëm gjerman Wadephul kërkoi një zgjidhje diplomatike për krizën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu