Trump: “Nuk ka pothuajse më asnjë objektiv për t’u sulmuar”
“Nuk ka pothuajse më asnjë objektiv për t’u sulmuar”, tha Presidenti i SHBA Donald Trump për platformën e lajmeve Axios. Fundi i luftës varet vetëm nga vullneti i tij.
Sipas deklaratave të tij, SHBA kanë bombarduar më shumë se 5.000 objektiva në Iran. Këto përfshijnë qendrat e komandës së Gardës së Revolucionit, sistemet e mbrojtjes ajrore, lëshuesit e raketave, vendet e programit bërthamor iranian, anijet dhe aeroportet ushtarake. Selitë e udhëheqësve politikë dhe fetarë janë sulmuar gjithashtu. Ajatollah Ali Khamenei u vra në një nga sulmet. Ndërkohë, biri i tij, Mukhtaba, është emëruar pasardhësi i tij.
Por objektivat e ndjekura nga qeveria amerikane me sulmet e saj janë reduktuar që nga fillimi i luftës. Ndërsa fillimisht fokusi ishte në ndryshimin e regjimit dhe shkatërrimin e plotë të programit bërthamor të Iranit, kohët e fundit qëllimi ka qenë të frenohen aftësitë ushtarake të Iranit.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, i hodhi poshtë shpresat për një përfundim të shpejtë të luftës: “Ky operacion do të vazhdojë pa limit kohor, për aq kohë sa të jetë e nevojshme, derisa të kemi arritur të gjitha objektivat tona dhe beteja të ketë mbaruar”, deklaroi ai, sipas zyrës së tij, në një takim me komandantët e ushtrisë në selinë ushtarake në Tel Aviv.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan , bëri thirrje për t’i dhënë fund luftës. Ajo duhet të ndalet përpara se i gjithë rajoni “të përfshihet nga flakët”, i tha ai Parlamentit. Një fund i luftës është i mundur, nëse diplomacisë i jepet një shans. Turqia është në bisedime me të gjitha palët për ta arritur këtë.
Sipas deklaratave të veta, ushtria izraelite ka nisur valë të reja sulmesh kundër kryeqytetit libanez, Bejrutit, dhe kundër Iranit. Incidente të reja kanë ndodhur në Ngushticën e Hormuzit. Disa anije tregtare janë goditur nga predha në ngushticë. Sipas CNN, Garda e Revolucionit Iranian ka filluar vendosjen e minave në zonë. Por sipas Ministrit të Jashtëm gjerman Johann Wadephul, deri tani nuk ka prova për këtë. Megjithatë, Ngushtica e Hormuzit aktualisht është praktikisht e bllokuar. Kjo ka një ndikim të rëndësishëm në furnizimin global me energji. Ashtu si Erdogani, ministri i Jashtëm gjerman Wadephul kërkoi një zgjidhje diplomatike për krizën.
