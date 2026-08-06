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Bota

Trump vrapon pas vogëlushit: Nuk doja që ai të bëhej si Biden dhe të binte nga skena

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Presidenti amerikan Donald Trump pati një menjëhershme kur vuri re se një djalë i vogël që ishte ngjitur në skenën e një aktiviteti të Partisë Republikane në Las Vegas po shkonte drejt skajit të skenës.

Siç mund të shihet në video, pasi presidenti amerikan pa djalin duke lëvizur drejt skajit të skenës me bisht të syrit. Pastaj bëri disa hapa të shpejtë anash për t’i bllokuar rrugën dhe për të shmangur më të keqen.

Ai nuk e humbi mundësinë për ta “gozhduar” paraardhësin e tij në Shtëpinë e Bardhë, Joe Biden.

“Nuk doja që ai të bëhej si Biden dhe të binte nga skena”, tha ai.

Joe Biden ka patur disa incidente në evente ose në shkallët e Air Force One, me një nga momentet më virale që u regjistrua 3 vjet më parë kur ai u rrëzua në një event të Shkollës Amerikane Icarus.

WATCH – President Trump saved a kid from running off stage: “I didn’t want him to be like Biden and fall off the stage” pic.twitter.com/81heJwjvGz

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