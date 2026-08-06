Eric Wendt merr aprovimin edhe nga Senati Amerikan si ambasadori i ri i SHBA në Shqipëri
Eric Wendt ka marrë aprovimin edhe nga Senati Amerikan si ambasadori i ri i SHBA në Shqipëri. Tani, mbetet si procedure formale vetëm firmosja nga presidenti amerikan, Donald Trump që Wendt të nisë punën në Shqipëri.
Kush është Wendt?
Wendt ka një karrierë të gjatë mbi tri dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë.
Ai është oficer i pensionuar i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara me mbi 34 vjet shërbim.
Ai ka shërbyer si komandant i Komandës së Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur poste kyç në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Paqësorit.
Gjatë karrierës së tij, ëendt ka qenë koordinator i Sigurisë i SHBA-së për Autoritetin Izraelito-Palestinez në periudhën 2017–2019, si dhe shef i Shtabit në Komandën e Paqësorit të SHBA-së.
Wendt është diplomuar në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara dhe ka përfunduar studimet pasuniversitare në fushën e sigurisë kombëtare në Shkollën Pasuniversitare.
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