Tuchel: Miqësorja me Japoninë, provë kyçe për Anglinë para Botërorit
Anglia zhvillon sot në Wembley miqësoren ndaj Japonisë, një test thelbësor për Tre Luanët në prag të Kupës së Botës. Trajneri Thomas Tuchel e sheh ndeshjen si mundësi për të testuar zgjidhje taktike dhe për të përmirësuar presionin dhe rikuperimet e topit në zonat e avancuara.
Sipas telesport, Tuchel ka paralajmëruar ekipin që të mos e nënvlerësojë Japoninë, e renditur e 18-a në botë dhe që mbërriti në Wembley pas fitores 1-0 ndaj Skocisë në Hampden Park; ajo ka humbur vetëm një nga 17 ndeshjet e fundit, një ecuri që e bën rivalin të organizuar dhe të rrezikshëm.
Trajneri gjerman përshkroi japonezët si një skuadër të stërvitur mirë, me lojë të lëvizshme dhe synim për posedim dhe ndryshim të aksioneve. Ai tha se ka përballuar shpesh formacione të ngjashme dhe se ekipit të tij i duhet inteligjencë taktike dhe përkushtim i plotë në presion për të vjedhur topin dhe për të siguruar rikuperime të larta; Tuchel paralajmëroi gjithashtu rrezikun nga ndërrimi i lojës që mund të shkaktojë hapësira në mbrojtje.
Si përfundim, Tuchel theksoi nevojën që Anglia të jetë vetvetja dhe në nivelin më të mirë për të synuar fitoren, raporton telesport.
