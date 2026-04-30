EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
30 Apr 2026
Atletico Madrid – Arsenal 1-1: dy penallti vendosën ndeshjen e parë të gjysmëfinales Tuchel: Miqësorja me Japoninë, provë kyçe për Anglinë para Botërorit Investimet në Shqipëri: Zhvendosja drejt teknologjisë dhe dobësitë e investimeve publike Rajoni i Ballkanit Perëndimor: pjesa prodhuese konsolidohet, Shqipëria lëviz drejt sektorëve të pasurive të paluajtshme Gatti: Do të japim gjithçka për të fituar vendin në Botëror
Boterori

Tuchel: Ndeshjet miqësore tregojnë dobësitë, por nuk e zbehin perspektivën e Anglisë

Trajneri i Anglisë, Thomas Tuchel, pranon se rezultatet e fundit kanë shtuar shqetësime te ekipi nacional: pas një barazimi me Uruguajin dhe humbjes ndaj Japonisë, entuziazmi që erdhi nga fitorja në kualifikueset e Botërorit është ndalur pak.

Raporton telesport se Tuchel u shpreh se ndaj Uruguait ekipi u ndëshkua për një gabim të vogël, ndërsa kundër Japonisë humbja erdhi pas një kundërsulmi të shpejtë ku skuadra nuk reagoi siç duhej. Ai pranoi zhgënjimin, por theksoi nevojën për të parë ngjarjet në perspektivë.

Tekniku sqaroi se lojtarët janë shumë të angazhuar në misionet e klubeve dhe në kompeticionet evropiane, ndërsa përballë ishin dy ekipe të përgatitura mirë. Gjithashtu, Tuchel përmendi një ndryshim të papritur në përbërje gjatë kampit, me shtatë ose tetë futbollistë që u larguan, një faktor që shpjegon disi pasigurinë, por që nuk shërben si justifikim.

Sipas tij, mungesa e golave pavarësisht rasteve është shqetësuese, por këto ndeshje shërbejnë për të mësuar, për t’u përmirësuar dhe për t’u përgatitur për Botërorin. Raporton telesport se Tuchel përfundoi duke theksuar se provat në këtë periudhë të sezonit janë të dobishme për të ndërtuar ekipin dhe për ta bërë atë më konkurrues në vazhdim.

